Noch näher dran am Geschehen

Simone Weber

Rathenow Kanonenschläge, Pulverdampf und Kampfgetümmel: Am 6./7. Juli wird auf dem Kirchberg in Rathenow dargestellt, wie vor 344 Jahren die Schweden aus der Stadt vertrieben wurden. Es ist die sechste Auflage des militärhistorischen Open-Air-Spektakels, das immer mehr interessiertes Publikum zieht.

An beiden Tagen wird wieder unter Federführung der Rathenower Schützengilde von 1830 e.V. zunächst an die Besetzung Rathenows durch schwedische Truppen im Mai 1675 erinnert und dann an die überlieferte handstreichartige Befreiung durch kurbrandenburgische Truppen im Juni 1675.

Die Schwedentage beginnen jeweils um 11.00 Uhr mit buntem Markttreiben. In historischen Gewändern stellen Schauspieler des Rathenower Theatervereins "Zeitlos" Leute dieser Zeit dar. Schmied und Kerzenzieher zeigen alte Handwerkskunst. Es gibt Feuershows und mittelalterlich anmutende Musik. Um 13.30 und 15.30 Uhr sind sehr junge Gäste zu einer Märchenstunde eingeladen.

Jeweils um 14.00 Uhr kommen die Schweden. Fünf militärhistorische Vereine inszenieren auf dem Kirchberg die Besetzung der Stadt. Um 16.00 Uhr naht die Rettung in Person des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der Oberbefehlshaber war und seine Truppen, von den Schweden unentdeckt, über hunderte Kilometer von Schweinfurt (Unterfranken) aus bis ans westliche Havelufer geführt hatte. Die Nacht vor dem Sturm verbrachte der Kurfürst im Böhner Haus des damaligen havelländischen Landrats. Verwirrender Weise wird es als Schwedenhaus bezeichnet.

Zwischen nachgestellter Besetzung und Befreiung können die Gäste das Lagerleben kennenlernen: mit Exerzierübungen und Waffenschau. Wie übel Verwundete damals dran waren, zeigt sich bei den sogenannten Feldschern, die nur am Samstag (17.30 Uhr) den Stand der damaligen medizinischen Notfallversorgung veranschaulichen. Anschließend begeben sich alle beteiligten Darsteller auf einen Umzug um die Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Um 19.00 Uhr beginnt ein Konzert der Band "Accord". Mit dem am Sonntag um 17.30 Uhr startenden Umzug enden die Schwedentage 2019.

"Die Besucher sollen in diesem Jahr das Lagerleben der Schweden und Brandenburger hautnaher erleben können. Beide Militärlager werden deshalb im Bereich der Wiese unterhalb des Chorraums der Kirche konzentriert", so der Verwaltungsangestellte Jens Hubald, der das Fest für die Stadt koordiniert. "Um das Schlachtgeschehen besser verfolgen zu können, werden in diesem Jahr um den Kampfbereich herum mehr Bänke aufgestellt. Die Marktstände werden in diesem Jahr im Bereich des Haupteingangs der Kirche konzentriert."

Bis auf das Schwedenhaus gibt es in Rathenow keinen Ort, der mit dem Geschehen vor 344 Jahren unmittelbar in Verbindung gebracht werden kann. Am ehesten würde dazu noch der Rest Stadtmauer in der Nähe des Haveltorkinos taugen, wo die brandenburgische Kavallerie einst im scharfen Galopp in Rathenow eingeritten war - sozusagen über den Schwedendamm kommend. Der kurfürstliche Erfolg hatte weitreichende Folgen. Auf das Vorgefecht folgte drei Tage später eine Entscheidungsschlacht bei Fehrbellin, in der die Brandenburger triumphierten. Der Stern der damaligen Großmacht Schweden sank in der Folge allmählich. Das Kurfürstentum Brandenburg-Preußen setzte indes zum Höhenflug an. An Friedrich Wilhelm, der am Anfang dieser Entwicklung stand, erinnert in Rathenow ein barockes Sandsteindenkmal.