Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Altbundeskanzler Gerhard Schröder besucht heute Abend Schloss Hubertushöhe in Storkow. Auf Einladung von Schlossbesitzer Rainer Opolka diskutiert er vor etwa 70 geladenen Gästen über aktuelle politische Entwicklungen in Deutschland und Europa. Außerdem informiert sich der 75-Jährige über Opolkas Kunstaktion "Die Wölfe sind zurück". Schröder wird bei seinem Besuch in Storkow von seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim begleitet.