Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Riesenjubel gab es Donnerstagmorgen. Denn Vicki Zlobinski aus Fredersdorf und Juliane Jenzewski aus Eggersdorf haben den Contest vom Berliner Rundfunk 91.4 – Berlins schönste Stimme – gewonnen. Mit einem Vorsprung von 40 Prozent aller Personen, die gevotet haben. Donnerstagmorgen wurden die 29-Jährige Vicki und ihre Freundin Juliane (32) um 6.30 Uhr mit dem Ergebnis zu Hause von einem Rundfunk-Reporter überrascht.

Ihr Mut, den Song "Don’t stop believin" von Journey zu singen, wird diesen Sonnabend mit einem Auftritt auf der Parkbühne Wuhlheide vor 17 000 Leuten belohnt. "Wir singen außerdem dann noch We Will Rock You von Queen. Wir sind unendlich dankbar für die große Unterstützung und jede einzelne Stimme", sagt Vicki Zlobinski.