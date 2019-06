Streetfood-Markt bietet Leckereien aus aller Welt

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Wer bisher in Neuruppin eine größere kulinarische Vielfalt als die ansässige italienische, asiatische und deutsche Küche vermisst hat, dürfte in zwei Wochen zumindest vorübergehend zufriedengestellt werden. Dann kommt das Streetfood-Festival in die Fontanestadt. Das Phänomen der Trucks, die Essen aus aller Welt auf kleinstem Raum zubereiten, zieht schon seit einigen Jahren durch Deutschlands Städte und hat nach anfänglichen Stationen in Metropolen nun auch Kommunen von Neuruppins Größe erreicht.

Vom 26. bis 28. Juli werden die internationalen Imbissstände exotische Gerichte zubereiten und ungewohnte Gerüche in die historische Innenstadt bringen. Dabei reicht die Bandbreite von spanischen Spezialitäten über Kamel mit Couscous und Produkten aus Straußenfleisch, von auf offenem Feuer gegartem Fisch bis hin zu frittierten Heuschrecken und Mehlwürmern.

Insgesamt 70 verschiedene Anbieter gehören zu dem Tross, mit dem das Streetfood-Festival durch die Republik tourt. Sie bieten ihre Waren am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr an. Kostenlos ist das Schlendern über den Marktplatz in dieser Zeit aber nicht. Laut der Facebook-Präsenz des Festivals müssen Besucher einen Kulturbeitrag von drei Euro entrichten. Kinder unter 14 Jahren sind davon aber ausgenommen. Für die jüngsten Besucher gibt es noch einen anderen Grund, das Festival zu besuchen. Für sie gibt es ein großes Kinderland mit Wasserbällen, einem Bungee-Trampolin, Kinderschminken und vielfältigen Eisvariationen.