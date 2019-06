Der Feuerwehrmann geht bereits wieder

Matthias Haack

Neustadt (moz) Da ich im Verlaufe der Saison erkannt habe, dass ich mich weiterentwickeln will und vor allem muss, wenn ich eine Mannschaft auf diesem Niveau und darüber hinaus trainieren möchte, dann muss ich die A-Lizenz machen", begründet Markus Hinz.

Neustadt belegt den vierten Tabellenplatz und wird die Serie nicht schlechter als auf Rang sechs abschließen. Im vorigen Jahr war es noch Rang neun gewesen. Nachdem Stefan Taube im Spätherbst sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, übernahm Hinz. Er legte eine starke Bilanz hin, die Schwarz-Rot nach der Hinrunde aus der Abstiegszone als drittbeste Rückmannschaften nach vorn katapultierte.

Klassenerhalt früh geschafft

Der Geschäftsmann war sozusagen der Feuerwehrmann, um den ehemaligen Oberligisten nicht in die Landesklasse absacken zu lassen. "Wir haben das Konzept weitgehend umgesetzt und das Ziel frühzeitig erreicht." Heißt: Klassenerhalt. "Es wäre grandios, wenn wir am letzten Spieltag noch einmal gewinnen würden" und somit den neunten Sieg unter seiner Regide erspielen. "Das hat sich das Team erarbeitet, dass wir so weit oben stehen." Dennoch endet das Engagement.

"Ich strebe im Sommer an, die A-Lizenz zu machen und wäre an sieben bis acht Spieltagen nicht dabei", erläuterte Hinz. Es sei ohnehin ein über längere Zeit gereiftes Vorhaben gewesen, den nächsten Sprung in der Fußball-Ausbildung zu wagen. Er hatte die bereits eingereichte Anmeldung mit der Verpflichtung für den SV Schwarz-Rot zurückgestellt. Nicht ausgeschlossen, so Hinz, dass er auch als Co-Trainer seine Karriere fortsetzt. Was ihm am Herzen liegt: Tiefgreifende Analysen von Begegnungen.

Wer kommt, ist ungewiss

Eine Aussage über die Nachfolge vom scheidenden Trainer kann Bernd Lorenz noch nicht treffen. "Das ist viel zu früh", so der Stellvertretende Vorsitzende. Die Saison laufe ja noch. Aus dem gleichen Grund ist auch über Zu- und Abgänge nichts Verbindliches zu sagen, solange die Wechselfrist greift. Allerdings entkräftete Lorenz Befürchtungen, wonach Schwarz-Rot sich in die Landesklasse abstufen lassen sollte. Es geht in Neustadt in der Landesliga weiter.