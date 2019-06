Kripo sucht nach Zeugen

MOZ

Strausberg Fahren unterDrogeneinfluss

Am Mittwochvormittag haben Polizisten auf der B1 zwischen Jahnsdorf und Diedersdorf einen BMW aus dem Verkehr gezogen. Der 21-jährige Fahrer des Wagens stand unter Drogen, wie ein Test vor Ort bestätigte, und hatte drogenähnliche Substanzen bei sich. Er kam ins Seelower Krankenhaus zur Blutprobe. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Bei seinem gleichaltrigen Beifahrer fanden die Beamten bei der Kontrolle den Schlüssel eines als gestohlen gemeldeten Kleintransporters sich. Auch er wird sich erklären und gegebenenfalls verantworten müssen.

Mülltonnein Flammen

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Mülltonne in der Straße Am Försterweg komplett abgebrannt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Die Kripo MOL sucht nach Zeugen und Hinweisen unter der Rufnummer 03341 3300 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de.