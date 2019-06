Gerhard Schröder besucht Hubertushöhe

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Einen protokollarischen Empfang vor dem Schloss gibt es nicht. Als rund 70 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im rappelvollen Saal Platz genommen haben, taucht er auf einmal aus dem Innern des Schlosses auf. Der Besitzer von Schloss Hubertushöhe, Rainer Opolka, und Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig begrüßen Altkanzler Gerhard Schröder und seine Gattin Soyeon Schröder-Kim, dann geht es unter Applaus an einen runden Tisch, an dem Opolka und Schröder aber nicht lange sitzen bleiben.

Die beiden diskutieren im Stehen, über das Spannungsfeld von Wirtschaftsförderung und sozialer Gerechtigkeit, über die Probleme der alten Volksparteien sowie die Bedeutung dieser Entwicklung für die Gesellschaft und mehr. Die Anrede "Altbundeskanzler" weist Schröder dabei zurück. "Schröder reicht. Es hat sich ausgekanzlert", sagt er schmunzelnd. In der zweiten Hälfte der auf zwei Stunden angesetzten Runde sind dann auch Fragen aus dem Publikum möglich. Der Besuch des 75-Jährigen ist von den Gästen, die eine Einladung haben, mit Spannung erwartet worden. "Das ist für mich schon ein besonderer Tag", sagt der Storkower SPD-Stadtverordnete Matthias Bradtke. Aber auch Kommunalpolitiker anderer Couleur sind gespannt. "Ich freue mich, ihn kennen zu lernen und mit ihm zu diskutieren", so Ute Ulrich, Stadtverordnete der Linken.

Wie Opolka im Vorfeld berichtete, kam der Besuch offenbar recht einfach zustande. "Ich habe per Zufall seine Kontaktadresse bekommen und ihn angeschrieben." Die Zusage sei dann vor einigen Wochen eingetroffen, nachdem Schröder Interesse an Opolkas Kunstaktion "Die Wölfe sind zurück" und an seinem geplanten Kunst- und Literaturpark in Hubertushöhe gezeigt habe. Der Besuch habe aber auch eine politische Dimension, so Opolka weiter. "Wir wollen beide, dass Dietmar Woidke nach der Landtagswahl Ministerpräsident bleibt." Er sei zwar kein Mitglied der SPD, aber ein "bekennender Freund" der Partei.

Es ist unterdessen nicht das erste Mal, dass Schröder Schoss Hubertushöhe besucht. Im Dezember 2002 kam er dort als Bundeskanzler zu einem Arbeitstreffen mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac zusammen. Das Schloss war damals noch ein Fünf-Sterne-Hotel. "Man sagt, die beiden hätten damals lieber zusammen Fußball geguckt als über Politik geredet", erzählt Lutz Kühne vom Historischen Beirat in Storkow, der am Donnerstag im Publikum ist. Kühne bot nach der Schließung des Hotels Führungen durch das Schloss an und erzählte dabei diese Anekdote.