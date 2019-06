Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am späten Abend des Mittwochs bemerkten Polizisten in der Diehloer Straße einen Radfahrer, der, als er die Beamten sah, von seinem Fahrrad stieg. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. "Ein entsprechender Test offenbarte dann auch den Wert von 3,25 Promille", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.