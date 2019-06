Einblick in die Welt der News

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Witze gehen den Kindern der Grundschule am Fasanenwald in Neuzelle seit Monaten nicht aus. Jede Woche gibt es Nachschub, und zwar durch Kruschel oder vielmehr die Kruschel-Zeitung, die sozusagen die kleine Schwester der Märkischen Oderzeitung ist. Seit einem Schuljahr sponsert die Sparkasse Oder-Spree der Neuzeller Grundschule einen Klassensatz. Und das Engagement des Geldhauses, das auch an einer Frankfurter und Grünheider Schule aktiv ist, und das in Neuzelle mit dem Förderverein der Schule zusammenarbeitet, lohnt sich offensichtlich. "Man hat gesehen, dass die Kinder sich mit den Inhalten in der Kruschel-Zeitung beschäftigt haben und dass viele Themen sie auch wirklich bewegen", sagte Holger Swazinna, Pressesprecher der Sparkasse, in dieser Woche, nachdem er mal eine Unterrichtsstunde lang mit einer vierten Klasse diskutiert hatte. "Es hat sich auch keiner negativ über Kruschel geäußert", freute sich Christiane Barcikowski, die Vorsitzende des Schulfördervereins.

Es war zwar zu merken, dass der ein oder andere nicht ganz so intensiv mit Kruschel gearbeitet hat, andere dafür umso mehr. Ein Mädchen berichtete beispielsweise, dass sie daheim einen Komposthaufen angelegt habe, nachdem sie in der Kinderzeitung etwas darüber gelesen hatte. Eine andere erzählte stolz, dass sie wegen eines Berichts über die Trendsportart Slacklining, die dem Seiltanzen ähnelt, ein paar Schritte ausprobiert habe.

Vor allem aber die Witze haben es den Schülern angetan, die mögen sie am liebsten, sagten viele. Und Schulleiterin Sylvia Mazur bestätigte, dass die lustigen Wortspiele in der Schule regelmäßig die Runde machen würden. Aber nicht nur die. Bestimmte Themen, die im Unterricht behandelt oder zumindest angesprochen wurden und dann bei "Kruschel" auftauchen, würden besonders interessiert gelesen. So wie beispielsweise ein Themen-Spezial zum australischen Wappentier Känguru. "Dass die so hoch springen können, das fand ich besonders toll", meinte ein Junge in der Klasse.

Von Braunkohle bis Brexit

Im Laufe der Stunde wurde aber auch klar, dass Kruschel Kinder sehr wohl auch an politische Themen heranführen kann. "Ich habe etwas über den Brexit gelesen", sagte eine Schülerin und konnte Holger Swazinna natürlich auch antworten, als der fragte, was denn der Brexit sei. "Da geht es um den Ausstieg Englands aus der Europäischen Union", sagte sie. Auch der Braunkohle-Ausstieg scheint so manchen Grundschüler bereits zu interessieren.

Holger Swazinna hält "Kruschel" aber nicht nur aus Gründen der Wissensvermittlung für wichtig. "Lesen ist wichtig", legte er den Kindern nahe. Und je häufiger man eine Zeitung lese, desto leichter falle es einem irgendwann. Manch einer schaut sogar regelmäßig in eine Tageszeitung. "Wir haben ja diese schönen alten Möbel", sagte die Schulleiterin. "Und da sitzen in den Pausen oft Schüler, die nicht nur in der Kruschel-Zeitung, sondern auch in der Märkischen Oderzeitung blättern."

Vielen sei gar nicht immer bewusst, woher sie bestimmte Informationen am Ende haben, aber sie würden merken, dass Lesen ihnen eine Menge bringe. "Kinder, die regelmäßig lesen, sind auch die, die in der Regel eine gute Allgemeinbildung haben", betonte Sylvia Mazur.