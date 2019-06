Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Bürger-Senioren-Akademie geht auf Exkursion nach Greiffenberg/Günterberg. Unter dem Titel "Wachgeküsst – eine vergessene Burg kommt zu neuem Leben!" findet die Gesprächsrunde für Jung und Alt an Ort und Stelle statt.

Die Teilnehmer erwartet am 20. Juni eine Führung durch Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Burg mit Erläuterungen zum Konzept. Treff ist um 15 Uhr am Haus der Generationen in Angermünde. Es gibt Mitfahrgelegenheiten. Wer sie nutzen möchte, kann sich bei Wolfgang Bressler anmelden, Tel. 03331 32998.