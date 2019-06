Pendlerzug soll am Freitag wieder fahren

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Auf der Regionalexpresslinie 3 soll ein Zug, der nach einem Wildunfall in der vergangenen Woche repariert wurde, ab Freitagnachmittag wieder im Einsatz sein. Darüber informiert auf Nachfrage Bahnsprecher Burkhard Ahlert.

Bedient wird mit dem beschädigten Triebwagen unter anderem die Fahrt zwischen Eberswalde ab 6.27 Uhr in Richtung Berlin Hauptbahnhof. Seit mehr als einer Woche sei der Regionalexpress für die Verbindung RE 3331 am Morgen ausgefallen. "Die Pendler sind mittlerweile ziemlich genervt", hatte Guido Penz, der einer von ihnen ist, diese Zeitung informiert. "Einen Ersatz kann die Bahn nicht anbieten", beschwert er sich. Der Zug falle aufgrund der Reparatur auch auf verschiedenen anderen Verbindungen am Tage aus, zudem seien aufgrund der Ausfälle auch mehrere Folgezüge überfüllt.

Bahnsprecher Ahlert bestätigt, dass sich der Zug in Reparatur befindet. "Am Steuerwagen liegen mehrere Defekte vor, die behoben werden müssen. Die Kollegen sind dran", sagt er. Vorübergehenden Ersatz für den Steuerwagen zu beschaffen, sei nicht möglich. "Wir haben alles, was rollt, auch im Einsatz", so der Sprecher der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele Verbindungen von den Ausfällen des Zuges, der zwischen Eberswalde und Berlin Hauptbahnhof beziehungsweise zwischen Eberswalde und Angermünde verkehrt, konnte Ahlert nicht sagen.