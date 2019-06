Silber und Bronze für Gaselaner

Rita Gerst

Langenfeld Das Badminton-Duo von der SG Gaselan Fürstenwalde war bei den nationalen Titelkämpfen der Altersklassen O 35–75 in Langenfeld bei Köln im Einzel und Doppel, Udo Wolff dazu im Mix angetreten.

Im Einzel musste das erste Spiel gewonnen werden – oder man war raus. Wolff (O 60) ereilte denn auch zum Auftakt eine 19:21, 13:21-Niederlage gegen Dieter Frick (SG Post/Süd Regensburg). Rita Gerst (O 75) errang nach 30 Minuten Spielzeit gegen Erika Baumann (BC Biebrich) mit 21:16, 24:26, 21:7 einen Drei-Satz-Sieg und hatte Bronze sicher. Im Kampf um den Finaleinzug gegen die amtierende Deutsche Meisterin Renate Gabriel vom 1. Bremer BC unterlag die Gaselanerin dann aber deutlich.

Im Doppel Halbfinale erreicht

Bei den Doppeln tags drauf trat Wolff mit Günter Boeckmann (Kieler BC) an. Nach 31 Minuten, einem Rückstand und zwei erfolgreichen Sätzen war der erste Sieg perfekt, nach einem folgenden zwei-Satz-Erfolg das Halbfinale erreicht. Dort trafen Wolff/Boeckmann auf das Meister-Duo Dieter Frick/Rolf Rüsseler (SG Siemens Erlangen) und unterlagen in drei Sätzen mit 22:20, 12:21 und 17:21. So blieb es bei Bronze.

Im Damendoppel gewannen Rita Gerst und Renate Knötzsch (SC Ellerau) ihr erstes Spiel, hatten im Finale gegen die Paarung Renate Hoppe/Christel Klaar (BC Potsdam/TSV Spandau) aber das Nachsehen. Im Mix der O 55 verloren zudem Udo Wolff/Cornelia Winkler (BC Schöneiche/Rüdersdorf) ihr Auftaktspiel in drei Durchgängen.

Insgesamt waren die deutschen Meisterschaften ein durchaus erfolgreicher Saisonabschluss.