Titelspiele starten in Kurstadthalle

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Das war ein schweißtreibender Auftakt in die heiße Phase der Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften im Billardkegeln, die vom 15. bis 23. Juni in der Bad Freienwalder Kurstadthalle über die Bühne gehen werden. Organisationschef Daniel Kufeld und sein verschworenes Dutzend verlegten trotz drückender Hitze bei bester Laune am Mittwochabend die ersten Holzplatten und anschließend den blauen Filzteppich im Sportpalast der Kurstadt.

Bis in die Dunkelheit werkelten die fleißigen Billardakteure des ausrichtenden Falkenberger SV, unterstützt von Helfern aus Bralitz und Oderberg. Zu diesem Zeitpunkt hatte Torsten Nickel bereits seine erste Schicht in der heimischen Küche hinter sich gebracht und für die Bauwerker eine große Schüssel Buletten gebraten, die wahrlich keinen Geschmackstest zu scheuen hatten. "Die sind als kleines Nachtmahl nach vollbrachter Arbeit gedacht", verriet der stets gut gelaunt daherkommende Torsten Nickel.

Am Donnerstag legte das emsige Organisationsteam bereits wieder in den Morgenstunden Hand an. Auf den rutschfesten Untergrund wurden die vier Turniertische sowie die Tribüne aufgebaut. Abermals ein arbeitsintensiver Akt, der bis in die Abendstunden andauerte. Dennoch: "Wir sind als kleiner Falkenberger Verein natürlich stolz darauf, die Deutschen Meisterschaften ausrichten zu dürfen. Wir werden nichts unversucht lassen und alles dafür tun, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein würdiger Gastgeber sein werden. Fraglos lassen sich die Titelspiele kaum irgendwo besser austragen als in der modernen Kurstadthalle. Die bietet optimale Bedingungen", sagte Kufeld. Und einmal in Schwung gekommen, legte der Billardkegel-Kreisvorsitzende von Märkisch-Oderland nach. "Es wird alles klappen. Der Billardgott ist für eine Woche ein Falkenberger, mit dem ich per du bin", erklärte Kufeld am Donnerstagnachmittag mit einem Zwinkern im Auge.

Beim Billardkegel-Turnier der Superlative werden bei den Damen, Herren, Senioren, Junioren sowie Jugend die Titel auf vier Tischen ausgespielt. Im Starterfeld der Jugend ist mit dem Lunower Noah Quilitz, der allerdings für den Falkenberger SV an den Start geht, ein Nachwuchsspieler aus der hiesigen Region dabei. Die Seniorenkonkurrenz schickt mit dem Hohenwutzener Uwe Karbe und dem Bad Freienwalder Burkhard Fehlemelcher gleich zwei Lokalmatadoren ins Rennen. Beide Oldies sind ebenfalls für Falkenberg aktiv. Bei den Herren hat sich der Bad Freienwalder André Meseke, der das Trikot des Erstligisten BC Britz trägt, qualifiziert.

Die Organisatoren freuen sich. "Wir haben uns in der Bauphase des Falkenberger Billardzentrums bereits um die Meisterschaften beworben", sagt Kufeld. "Heute kann ich mit Stolz sagen – es ist angerichtet."

Eröffnet werden die Billardtage am Freitag um 10 Uhr vom Landesvater Dietmar Woidke, Landrat Gernot Schmidt und Bürgermeister Ralf Lehmann.