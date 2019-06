Oberligisten-Vorlage im AFC-Abstiegskampf

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) So schnelllebig kann der Fußball sein: Vor 14 Tagen war noch spekuliert worden, ob aus der Landesliga selbst der Tabellen-14. in die Landesklasse absteigen muss. Nun aber kann sogar Rang 15 das rettende Ufer bedeuten.

Die "Vorlage" lieferte vor sechs Tagen die NOFV-Oberliga Nord: Weder der FC Strausberg noch der Brandenburger SC Süd, sondern nur der freiwillig absteigende SV Altlüdersdorf tritt den Weg in die Brandenburgliga an. Aus dieser steigen regulär zwei Mannschaften ab. Da es aus der Landesklasse Süd keinen Aufsteiger geben wird (Verzicht!), steigen nunmehr lediglich die beiden Landesliga-Schlusslichter – der Pritzwalker FHV und Blau-Weiß Vetschau – sowie der schlechtere 15. ab. Das wiederum bedeutet für den Angermünder FC: Da er ein 3-Punkte-Plus auf den Süd-Vorletzten TSV Schlieben besitzt, hat sich die Situation zwei Spieltage vor Ultimo deutlich verbessert. Im günstigsten Fall kann ein Zähler morgen bereits den Klassenerhalt sichern.

Wittstock-Nachholspiel fällt aus

Ohne Rechnerei käme man aus, würde der AFC aus den Partien zu Hause gegen Chemie Premnitz und in einer Woche bei Hansa Wittstock mindestens vier Punkte holen (Wittstocks Nachholspiel am Mittwoch gegen den FC Hennigsdorf fiel aus – neues Datum: offen/am Sonnabend gastiert das Team in Schwedt). Ansonsten dürfen die Angermünder wohl auch auf die Schliebener Ansetzungen bauen: Sie spielen nämlich zu Hause gegen den Tabellenzweiten SG Großziethen und zuletzt bei Spitzenreiter und Wieder-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen.

Wie sieht es darunter aus? Für den Landesliga-Aufstieg bräuchte der VfB Gramzow ein sportliches Wunder. Die Uckermärker, aus deren 8-Punkte-Vorsprung zur Halbserie inzwischen ein 4-Zähler-Minus gegenüber Fortuna Glienicke geworden ist, müssten selbst beide Spiele (gegen Altlüdersdorf II und in Borgsdorf) gewinnen und darauf hoffen, dass der BSC aus seinen letzten beiden Partien in Wriezen und Joachimsthal höchstens einen Punkt holt. Sehr unwahrscheinlich!

Noch eine Etage tiefer, in der Kreisoberliga, könnte der Dähn- Liga-Champion am Sonnabend feststehen – wenn Spitzenreiter SpG Parmen/Fürstenwerder gegen den LSV Zichow gewinnt und Verfolger SV Boitzenburg in Vierraden unterliegt.