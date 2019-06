Gut sechs Cup-Stunden

jm

Schwedt (MOZ) Während die Landesliga-E-Junioren des FC Schwedt als Sieger der Landesligastaffel Ost am Sonnabend in Stahnsdorf versuchen wollen, ihrem winterlichen Vizemeistertitel in der Halle nun bei der Freiluft-Landesendrunde weitere erfolgreiche Partien folgen zu lassen, ist der Oderstadt-Club am Sonntag im Stadion Heinrichslust dann Gastgeber für Kreispokal-Entscheidungen in vier Altersklassen.

Eine Besonderheit und auch eine echte konditionelle Herausforderung ist die Cup-Endrunde in der Altersklasse 7/8: Vier F-Junioren-Teams ermitteln nämlich in jeweils 20-minütigen Partien im Modus jeder gegen jeden in Turnierform den Pokalsieger. Jede Mannschaft hat also eine Stunde effektive Spielzeit. Die ersten Partien starten um 10 Uhr.

Zwei Stunden später laufen dann die E-Junioren von Vize- Kreismeister Blau-Weiß Gartz und die Gastgebervertretung FC Schwedt E2 (Ligavierter) zu ihrem zweimal 25-minütigen Endspiel auf den Hauptplatz des Stadions auf. In der Liga-Meisterrunde hatten die Gartzer vor 14 Tagen mit 3:1 gewonnen.

Doppelte Double-Chance

Mit dem festen Willen, nach der Meisterschaft auch den Cup zu gewinnen, reisen die Gartzer D-Junioren an. Ihr Gegner ist ab 13.30 Uhr für zweimal eine halbe Stunde der Punktspiel-Sechste Rot-Weiß Prenzlau D2. Abgerundet wird der Pokaltag am Park Heinrichslust mit der C-Junioren-Partie Rot-Weiß Prenzlau gegen Angermünder FC (ab 15 Uhrzweimal 35 Minuten). Auch die Kreisstädter haben die Möglichkeit, dem Titel den Cup-Triumph folgen zu lassen. Der Kontrahent wurde Vierter in der Liga.