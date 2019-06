Drei Deutsche Meistertitel an einem Wochenende

Johannes Gohlke

Erfurt Unter den knapp 500 Teilnehmern der Deutschen Seniorenmeisterschaft waren mit Bernhard Thiel und Siegfried Lemke auch zwei Spieler des TTC Finow. Beide gingen als Favoriten ins Turnier.

Für Thiel war bereits die Teilnahme ein Erfolg. Denn erst kurz vorher bekam der 65-Jährige von den Ärzten nach vierwöchtiger krankheitsbedingten Pause das Ok für den Start. Doch die fehlende Vorbereitung machte sich bemerkbar. Im Doppel- und Mixed-Wettbewerb scheiterte er jeweils im Achtelfinale, im Einzel war im Halbfinale Schluss. Auch wenn der Berliner seinen Einzeltitel vom Vorjahr nicht verteidigen konnte, zeigte er sich zufrieden: "Die Bronzemedaille schimmert unter den gegebenen Umständen für mich leicht gülden", gab er zu Protokoll.

Rolle als Topfavorit bestätigt

Vereinskollege Siegfried Lemke durfte erstmals in der Altersklasse Ü80 starten. Hier bestätigte er seine Rolle als Topfavorit eindrucksvoll. In seinen sechs Spielen im Einzel blieb er ohne Satzverlust und durfte somit nach dem 3:0 im Finale über den Neckarsulmer Klaus Krüger über den Deutschen Meistertitel jubeln. Auch im Doppel, zusammen mit dem Berliner Peter Gerigk und im Mixed zusammen mit der Rheinländerin Heidi Wunner, gewann er das Endspiel und stand bei der Siegerehrung somit gleich dreimal auf dem obersten Treppchen. Dies macht den ehemaligen Weltklassespieler zum erfolgreichsten Akteur des Wochenendes. "Ich hatte im Vorfeld mit ein bis zwei Medaillen geliebäugelt, doch das es jetzt gleich drei Goldene wurden, freut mich sehr", bilanziert Lemke. "Dass ich ohne Satzverlust durch den Einzelwettbewerb gegangen bin, ist der Wahnsinn. Ich war angenehm vom starken Niveau der Gegner überrascht. Die souveränen Siege verdanke ich auch meinem Coach". Zeit zum Ausruhen bleibt nun aber nicht. Denn schon Anfang Juli steht mit der Europameisterschaft in Budapest der nächste Höhepunkt auf dem Programm.