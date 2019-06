Hoffen auf treffsichere Stürmer

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Nach dem mit 0:1 verlorenen Halbfinalspiel gegen den FV Erkner vor einem Jahr nimmt das Ü-35-Team des FC Eisenhüttenstadt II erneut Anlauf auf das Endspiel um die Kreismeisterschaft. Die Eisenhüttenstädter empfangen am heutigen Freitag ab 19 Uhr im Stadion an der Diehloer Straße den FC Strausberg. Betreuer der Heim-Mannschaft – die sich überwiegend aus ehemaligen Akteuren der SG Aufbau Eisenhüttenstadt rekrutiert – ist erneut Ronny Bölke. Im vergangenen Jahr hatte er mit ansehen müssen, wie seine feldüberlegenen Mannen regelmäßig vor dem Tor scheiterten, während Ronny Hauert in der zehnten Minute getroffen hatte.

So hofft dieses Mal der wahrscheinlich erneut zahlreiche Eisenhüttenstädter Anhang bei wieder zu erwartender hochsommerlichen Witterung auf mehr Torgefährlichkeit. Zum Halbfinale vor einem Jahr waren 82 zahlende Zuschauer an die Diehloer Straße gepilgert – für ein Alt-Herren-Spiel auf Kreisebene bemerkenswert – und mussten sich dann mit der angenehmen Atmosphäre bei kühlen Getränken und heißem Gegrilltem trösten.

Die Eisenhüttenstädter Mannschaft ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Bester Torschütze in der Punktspiel-Saison ist der Oberliga-erfahrene Christian Kühnöhl, der sich zusammen mit dem Müllroser Thomas Gast die Torjägerkrone teilt. Beide haben 18 Mal getroffen. Auch Samir Münch (11) und Sebastian Schulz (10) haben in der Liga regelmäßig ihre Torgefährlichkeit nachgewiesen.