Junioren ohne EM-Medaillen

Jörg Richter

Frankfurt Nachdem die Ringer und Ringerinnen aus den Brandenburger Leistungszentren Frankfurt und Luckenwalde im Vorjahr gleich fünf Medaillen bei den Junioren-Europameisterschaften gewonnen hatten, blieb der Nachwuchs in diesem Jahr im spanischen Pontevedra ohne Medaille. Lob von DRB-Sportdirektor Jannis Zamanduridis gab es dennoch.

Zwei Auftaktsiege

Mit einem Sieg war die Frankfurter Sportschülerin Josefine Purschke (59 kg/SV Warnemünde) ins EM-Turnier eingestiegen. Mit 8:2 Punkten warf sie Kornelija Zaicevaite aus Litauen aus dem Rennen, stolperte aber im Viertelfinale beim Duell gegen die Russin Kristina Mikhneva, das mit 1:8 Punkten verloren ging. Die Russin unterlag im Halbfinale, verpasste damit den Einzug ins Finale und Josefine Purschke blieb damit der Weg über die Hoffnungsrunde verwehrt. Sie wurde somit Siebte.

Das gleiche Los war Janny Sommermeyer (62 kg/RSV Hansa 90 Frankfurt) beschieden, die ihren Auftaktkampf ebenfalls gewann, in dem sie Triin Tomson aus Estland mit 15:4 Wertungspunkten vor Ablauf der Kampfzeit mit technischer Überlegenheit bezwang. An der Ukrainerin Katerina Zelenykh gab es im Viertelfinale jedoch kein "Vorbeikommen". Janny Sommermeyer unterlag klar mit 0:10 und schied ebenfalls aus (Platz 7), da die Ukrainerin das Halbfinale verlor.

Lisa Ersel (50 kg/SV Luftfahrt Berlin) unterlag in ihrem Auftaktduell gegen Natallia Varakina und war danach aus dem Rennen, da die Weißrussin ihr Viertelfinalduell verlor und damit das Finale verfehlte.

Maximilian Simon (67 kg/SV Weißwasser), ebenfalls vom Leistungszentrum an der Oder, verlor seinen Auftaktkampf gegen Eldar Hasanau (Weißrussland) nach zwei Würfen noch in der ersten Runde des Duells und schied aus.

"Die Platzierungen sind in dieser Altersklasse der Junioren das Eine, das entsprechende Entwicklungspotenzial jedes Einzelnen das Andere und auch Entscheidende", so eine erste Analyse der Ergebnisse von Pontevedra durch DRB-Sportdirektor Jannis Zamanduridis. "Allerdings waren es mitunter unglückliche Konstellationen, wenn die Gegner allesamt im Halbfinale unterliegen, was das Ausscheiden der meisten DRB-Ringer zur Folge hatte", so Zamanduridis weiter, der mit zwei Medaillen und vier 5. Rängen nicht unzufrieden ist.