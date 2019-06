Sport-Ehe hält seit nunmehr sieben Jahrzehnten

Zusammenhalt steht an erster Stelle: Nach dem 2:2-Unentschieden im letzten Heimspiel der Ü 35 gegen den SV Gartenstadt Strausberg bedankt sich Eike-Gina Nixdorf, rund um die Veranstaltungen im "Manni-Park" für die Versorgung zuständig, bei Martin Harzdorf mit einem übergroßen Bier. Die SG Lichtenow/Kagel beendete die Saison in der Kreisliga West als Tabellenzehnter. © Foto: Michel Nowak

Michel Nowak

Kagel Am Vormittag treten zunächst die jüngstenKicker der SG Lichtenow/Kagel gegen die Gastmannschaften von Grün-Weiß Letschin (E-Junioren) sowie von Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf und Grün-Weiß Rehfelde (G-Junioren) an. Am Nachmittag spielen die Frauen ebenfalls gegen ein Team aus Rehfelde, ehe um 18 Uhr die abendliche Jubiläumsfeier startet.

Sieben Jahrzehnte – eine stolze Zeit für die Fußball-Ehe zwischen Orten aus verschiedenen Landkreisen. Lichtenow mit seinen heute etwa 560 Einwohnern ist ein Ortsteil von Rüdersdorf und gehört zu Märkisch-Oderland, Kagel mit längst mehr als 1000 Bewohnern zu Oder-Spree. In dem Grünheider Ortsteil befindet sich bis heute auch der Sportplatz der Fußballer, der mittlerweile "Manni-Park" heißt.

Zwar wurde in beiden Orten schon vor dem 2. Weltkrieg Fußball gespielt. Im Jahr 1949 folgte aber – zunächst im Jugendbereich – der Zusammenschluss. "Hintergrund war, dass es nicht genug Spieler gab", erzählt Bernd Lupe, Mitgleid seit 1957. Der Vater des heute 76-Jährigen gehörte zu den Mitgründern des Kageler Vereinsfußballs. Die zwischenzeitlich in Traktor Lichtenow-Kagel umbenannte Spielgemeinschaft erlebte über die Jahre so einige Höhen und Tiefen. Und mit Sicherheit werden auch am Sonnabend wieder einige Anekdoten dazu zu hören sein.

Lupe und sein früherer Trainer Achim Bock (83) erinnern sich beispielsweise an ein Testspiel gegen den DDR-Oberligisten Wismut Aue, der in Kienbaum ein Trainingslager absolvierte. "Auch wenn es am Ende 0:10 oder 0:11 hieß – für uns war das damals natürlich ein Höhepunkt", schwärmt Bernd Lupe.

Sechs Teams im Spielbetrieb

Aus der Vereinshistorie nicht wegzudenken sind die langjährigen Vorsitzenden der SG Lichtenow-Kagel: der unvergessene, vor 17 Jahren verstorbene Alfred Kaminski und der heutige Ehrenvorsitzende Manfred "Manni" Billerbeck. Aktueller Vereins-Chef ist seit zehn Jahren Alexander Oswald. Wie die meisten der rund 150 Mitglieder lobt er vor allem den Zusammenhalt.

In den vergangenen Jahren ist der Verein noch einmal deutlich gewachsen. Sechs Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil: der jüngste Nachwuchs von den G- bis E-Junioren sowie Frauen, Männer und Ü 35. Inzwischen wird es auf dem einzigen Platz eng für Training und Spiele. Über Lösungsmöglichkeiten verhandelt der Verein mit der zuständigen Grünheider Verwaltung.

Am Sonnabend wollen die Kageler und Lichtenower aber erst einmal ihr Jubiläum feiern: Die 70 Jahre währende Sport-Ehe zwischen Fußballern aus unterschiedlichen Landkreisen dürfte jedenfalls so ziemlich einmalig sein.