Zum Abschied nochmals Silber für Nick Köhler

Mike Köhler

Lebus Mehr als 400 Judoka aus sieben Ländern nahmen in Berlin-Hellersdorf am 24. Internationalen Tuzla-Cup des AC Berlin teil. Mit Akteuren aus Weißrussland, Estland, Polen, Tschechien, Schweden, Georgien und zahlreichen deutschen Bundesländern war das Turnier zahlenmäßig, aber auch qualitativ hochwertig besetzt. Das georgische Nationalteam der U18-Männer nutzte das Turnier, um sich auf die Europameisterschaften Ende Juni in Warschau vorzubereiten. In der mit 32 Teilnehmern am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm trat auch der Lebuser Nick Köhler an. Er wollte sich und dem Lehrertrainer Michael Rex zum Abschied, ab der elften Klasse wird Köhler am Bundesstützpunkt Hannover lernen und trainieren, noch einmal zeigen, dass er vorne mitkämpfen kann. Als mittlerer Jahrgang gelang dem Frankfurter Sportschüler dies eindrucksvoll.

Ungeschlagen ins Finale

Nach vorzeitigen Siegen gegen Eldar Mammadov (Lübeck) und Mayleen Dittmann (Braunschweig) konnte er im Halbfinale auch Michael Löb (Berlin) mit einer kämpferisch und taktisch überzeugenden Leistung bezwingen. Im Finale stand Köhler dann dem diesjährigen deutschen Vizemeister Nikita Mantel (Berlin) gegenüber. Köhler übernahm sofort die Initiative. Doch einen seiner Angriffe konterte Mantel geschickt und ging mit Wazaari Wertung in Führung. Trotz permanenter Wurfversuche des jungen Lebusers, fehlte am Ende das Quäntchen Glück. Bei der Siegerehrung freute sich der Märkisch-Oderländer aber über die Silbermedaille genauso, wie der Sportschultrainer und sein Heimtrainer Ludwig Baumann vom PSV Frankfurt, der ebenfalls vor anwesend war.

Am Sonntag kämpften im Feld der U21 die beiden Lebuser Dan Matuschowitz und Tom Moritz. Das Duo trainiert bereits seit zwei Jahren in Hannover und sorgte dafür, dass ein kompletter Medaillensatz ins Oderland mitgebracht wurde.

Dan Matuschowitz holt Gold

Den Anfang machte Matuschowitz, der in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm die Goldmedaille errang. Tom Moritz komplettierte in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm mit Bronze den Medaillensatz. Für Köhler steht vor seinem Wechsel nach Hannover noch ein Lehrgang in Kienbaum an. Die beiden anderen starten in einer Woche beim U21 European-Cup in Paks (Ungarn). Für den frisch berufenen Bundeskader Dan Matuschowitz und Teamkollege Tom Moritz sind die internationalen Wettkämpfe Möglichkeiten, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und das in der "alten Heimat" mit der Unterstützung von Familie und Freunden.