Beide stehen unter Druck

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Frankfurts Trainer Jan Mutschler bringt die Situation vor dem vorletzten Vergleich in der Fußball-Brandenburgliga am Sonnabend ab 15 Uhr im Stadion der Freundschaft auf den Punkt: "Es geht um viel, ich erwarte einen harten Fight".

Von der Papierform her ist der 1. FC Frankfurt (2./57 Punkte) klarer Favorit gegen den abstiegsgefährdeten Gast (15./22), der mit dem jüngsten 1:3 gegen den FSV Bernau 17 Spiele in Folge sieglos geblieben ist. Seit dem letzten Dreier im November (4:1 in Lübben) haben die Schützlinge von Patrick Schlüter lediglich zwei Unentschieden auf der Habenseite buchen können. Im Vorjahr mit dem 1. FCF und Victoria Seelow aus der Oberliga abgestiegen, kämpfen sie nun mit dem FC Eisenhüttenstadt, dem BSC Preußen und SV Falkensee verbissen um den Klassenverbleib. Trotz einiger Ungewissheiten vor Saisonende haben bereits 14 Akteure ihr Bleiben beim osthavelländischen Verein zugesichert.

"Das wird kein Selbstläufer", ahnt Mutschler in Erinnerung an den 3:2-Hinspielsieg. "Aber vom Kopf her müssten wir dem Druck standhalten, Erfolge haben Mumm gemacht." Mit dem jüngsten 2:1 in Petershagen hatten die Oderstädter den sechsten Sieg in Folge gelandet. Sie sind gleichauf mit Victoria Seelow (tritt in Werder an), während sich der MSV Neuruppin im Nachholespiel am Dienstag gegen den Werderaner FC Victoria (3:5) vorerst aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter verabschieden musste. "Beide Teams brauchen dringend die drei Punkte, darin besteht die Brisanz und die Gefahr dieser Partie", urteilt Axel Geisler. "Deshalb erwarte ich eine hart umkämpfte Begegnung, vielleicht auch hektisch, nervös", so der Sportliche Leiter.

Schobert wechselt zum BFC

Die Gastgeber haben alles an Deck. Damian Schobert wird wie angekündigt sein vorletztes Spiel für den 1. FCF bestreiten. Nach fast 100 Einsätzen bei den Männern wechselt der 20-jährige Torhüter zum Regionalliga-Zwölften BFC Dynamo. Mit ihm werden Ruven Bertel und Tom Rasser (beide 18) wegen der Ausbildung die Stadt und den Verein wechseln. Hinsichtlich des Saisonabschlusses in einer Woche in Sachsenhausen schwant Mutschler hinsichtlich des Personals nichts Gutes: "Unsere Sportschul-Abiturienten machen da die lange geplante Klassenfahrt und fehlen beim fußballerischen Halali." Doch zunächst ist sein Fokus auf Brieselang gerichtet. "Da müssen wir unsere Hausaufgabe lösen", fordert der Coach.

Nachholspiel: Werder – Neuruppin 5:3

Tore: 1:0 Weißfuß ( 6./Strafstoß), 1:1, 1:2 Stepanyshyn (21./Strafstoß, 29.), 2:2 Conrado Prudente (44.), 2:3 Blumenthal (48.), 3:3 Weißfuß (79.), 4:3, 5:3 Conrado Prudente (82., 84.) – Gelb/Rote Karte: Alexander Riehl (Neuruppin/90+4.)

1. Victoria Seelow 28 78:39 57

2. 1. FC Frankfurt 28 61:32 57

3. MSV Neuruppin 28 66:35 54

4. Einheit Bernau 28 61:42 51

5. FSV Bernau 28 55:40 51

6. Oranienburger FC Eintracht 28 47:31 50

7. TuS Sachsenhausen 28 45:29 48

8. Union Klosterfelde 28 56:55 41

9. Werderaner FC Viktoria28 41:39 37

10. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf28 43:44 35

11. Preussen Eberswalde 28 46:59 31

12. Grün-Weiß Lübben28 45:60 31

13. SV Falkensee-Finkenkrug 28 37:67 23

14. Preußen Blankenfelde/Mahlow28 25:57 22

15. Grün-Weiss Brieselang 28 40:74 22

16. FC Eisenhüttenstadt28 28:71 20