Erdbeeren und Aal zum Tourismustag

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am frühen Morgen geerntete Erdbeeren, frisch geräucherter Aal, Käse und Gebäck, Marmeladen und heiße Kaffeespezialitäten gab es zum Auftakt des Seenland Oder-Spree-Tourismustages. Die Produzenten aus der Region zeigten den Touristikern, welche Köstlichkeiten sie ihren Gästen empfehlen oder servieren können. Mehr als 120 Gastronomen und Hoteliers, Veranstaltungsanbieter und Verwaltungsvertreter waren zum Tourismustag auf die Burg gekommen. Ernährung in Verbindung mit Gesundheitsthemen sei ein ganz wichtiges Feld für den Tourismus, machte der Marketingexperte Oliver Leisse aus Hamburg den Zuhörern klar.

Zur touristischen Zukunft der Region, die im vergangenen Jahr 15 Millionen Tagesgäste und 2,2 Millionen Übernachtungen verzeichnete, gehören aber auch digitale Innovationen. 200 Infosäulen in Form von Smartphones sollen ab Herbst zwischen Strausberg und Neuzelle installiert werden. Gleichzeitig will der Tourismusverband eine stärkere Identität der Bevölkerung mit der Tourismusbranche entwickeln. Dazu wurde in Beeskow ein Sponsoringvertrag zwischen Seenland Oder-Spree und den Sparkassen Oder-Spree und Märkisch Oderland geschlossen, der dem Verband 60 000 Euro pro Jahr für die Initiative "Bürger werden Gastgeber" sichert. Den Abschluss des Tourismustages bildeten Führungen durch die Stadt, das Kunstarchiv und durch das Beeskower Musikmuseum.