Gaffen bis zum Unfall

Manja Wilde, Annette Herold, Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Stehen bleiben, Fotos schießen, filmen – Gaffer können Rettungskräften und Polizei die Arbeit erschweren. Ein Beispiel ist der Unfall auf der A12, bei dem am 27. Mai ein Lkw-Fahrer starb, seine schwangere Begleiterin schwer verletzt wurde.

Polizisten und Feuerleute "waren gezwungen, Einsatzkräfte abzustellen, um Schaulustige aus dem Rückstau und Gaffer aus den Fahrspuren des Gegenverkehrs von der Unfallstelle fernzuhalten", teilte die Polizei mit.

Schleicher als Unfallursache

Wie oft sich Helfer nicht nur um Verletzte, sondern auch um Schaulustige kümmern müssen, lasse sich schwer beziffern, sagt Hanjo Loose, Leiter der Verkehrspolizei der Direktion Ost. "Wir führen darüber keine Statistik." Doch dass Fahrer auf der Gegenseite bremsen, sich das Geschehen ansehen und den Verkehr behindern, sei keine Seltenheit. "Im Extremfall holen sie das Handy raus und fotografieren", ärgert sich Loose. Seit ein, zwei Jahren sei dies zu beobachten. Schlimmstenfalls würden dadurch Auffahrunfälle verursacht. "Bei einem Unfall auf der Gegenseite muss ich auf der Autobahn nicht bremsen", appelliert Loose an die Vernunft der Autofahrer.

"Bei Einsätzen im öffentlichen Bereich haben wir in 80 Prozent Scherereien mit Gaffern", sagt Prof. Dr. med. Olaf Schedler, Chefarzt der zentralen Notaufnahme und des Rettungsdiensts des Helios Klinikums. "Beim Sperren von Wegen, Straßen oder Autobahnen werden die Helfer behindert und beleidigt." Bei einem Einsatz auf der Autobahn, "als wir mit dem Hubschrauber landen wollten, hat uns eine Gruppe Lkw fast über den Haufen gefahren", berichtet der Chefarzt. Um die Persönlichkeitsrechte der Opfer zu wahren, müssten Polizei und Feuerwehr zusätzliches Material und Personal bereitstellen.

Feuerwehr sorgt für Sichtschutz

"Wir haben vier Sichtschutzwände", sagt Hans-Joachim Schmidt, Wachabteilungsleiter der Feuerwehr Fürstenwalde. Selbst ungefragt fotografiert und in sozialen Netzwerken zur Schau gestellt zu werden, "ist nicht angenehm, aber wir haben nichts zu verbergen", sagt er.

Erkners Wehrführer Frank May erinnert sich noch gut an den 20. Mai. Nach Starkregen stand Wasser in der Unterführung am Bahnhof. Staus bildeten sich. "Wie lange braucht Ihr noch?", wollte ein Mann wissen. Etwa 30 Minuten, erwiderte May. Kopfschüttelnd rief der Mann: "Ihr Profis! Was wollt Ihr machen, wenn was Schlimmes passiert?" Solche Beschimpfungen gebe es öfter als früher, berichtet May. Das bestätigt Andreas Müller, Chef der Autobahnmeisterei Erkner: "Die Rohheit nimmt zu."

Nicht ganz so schlimm findet die Zustände Daniel Lange, der Woltersdorfer Wehrleiter. Pöbelei komme vor, Behinderung nicht. Lange ist im Hauptberuf Sanitäter im Rettungsdienst. Er stellt fest, dass in Berlin der Ton rauer sei. Grünheides Gemeindewehrführer Norman Elsner sagt: "Wir sichern Unfallstellen so weiträumig ab, dass wir mit Schaulustigen wenig Probleme haben." Probleme gebe es eher mit rücksichtslosen Fahrern, die noch schnell vorbei wollen.

Er verweise dann auf das Brand- und Katastrophenschutzgesetz, das es erlaube, Freiheitsrechte einzuschränken. "Die Leute können auch woanders langfahren."