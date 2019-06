Volkslauf startet an der Dorfaue

Anke Beißer

Schöneiche (MOZ) Wenn das dreitägige Schöneicher Heimatfest am Sonnabendvormittag so richtig Fahrt aufnimmt, gehen auch die Freunde des Laufsports an den Start. Punkt 10 Uhr wird die 9. Auflage des Volkslaufes angeschossen, der somit längst zu einem festen Bestandteil des Festes geworden ist.

Ausrichter ist traditionell der Sportverein IGL Schöneiche, der, je nach Zustand der Wege, dieselben Strecken wie im Vorjahr zum "Unter-die-Füße-nehmen" anbietet. Wer eine Anmeldung vorab – vielleicht auch wegen des Wetters – scheut, kann sich am Sonnabend bis 9.45 Uhr in die Starterlisten eintragen. Ansonsten gibt es drei Möglichkeiten: per Fax an 030 5149317, per Mail an eichkaterlauf@email.de und per Post an SV IGL Schöneiche, zu Hd. Klaus Griesche, Geschwister-Scholl-Straße 58, 15566 Schöneiche.

Gelaufen werden folgende Distanzen: 400 Meter – Bambini (Jahrgang 2012 und jünger), 750 Meter – Kinder (2010 und jünger), 3000, 6000 (auch Nordic Walking) sowie 12 000 Meter. Für die U 10 entfallen die Startgebühren, ansonsten liegen sie für Schüler und Studenten bei 4 Euro, über 18 Jahren bei 6 Euro und bei Anmeldung unmittelbar vom Start bei 8 Euro. Start und Ziel ist an der Dorfaue/Ecke Stegeweg.

Übrigens bittet Carola Grundwitz vom Schöneicher Stadtmarketing die Festbesucher – egal ober Sportler oder übriges Publikum – mangels Parkplätzen auf die Anreise mit dem Auto zu verzichten.