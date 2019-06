Interaktiver Weg und Kräuterspirale: Freiwillige arbeiten in Hirschluch mit

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Eine Reihe neuer Projekte ist in diesem Jahr in der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch in Storkow entstanden. Zu verdanken hat das Haus sie jungen Freiwilligen, die in der Einrichtung im Einsatz sind. "Die jungen Menschen Menschen sind besonders kreativ. Von ihren Ideen profitieren unsere Gäste und unser Gelände", sagt Hausleiterin Barbara Hink.

Fotowettbewerb mit Preisen

Kinga Kovács hat einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Noch bis 31. Juli läuft "Zoom (in) Hirschluch". Eingereicht werden können Fotos, die auf dem Gelände entstanden sind. Eine Jury entscheidet über die Sieger, als Hauptpreis locken zwei Übernachtungen für zwei Personen. "Aus den besten Aufnahmen erstellen wir außerdem eine Ausstellung", sagt die 26 Jahre alte Rumänin, die als Europäische Freiwillige nach Storkow kam. Im Alltag übernimmt sie Dienste im Kiosk, in der Küche, in der Reinigung und in der Werkstatt. Zehn Monate dauert ihr Aufenthalt. "Es gefällt mir sehr gut", sagt sie. Gerne würde sie verlängern – das scheitert aber vermutlich an einer Altersgrenze.

Über das selbe Programm ist die Georgierin Kristina Botchorishvili dabei. "Ich will hier neue Erfahrungen sammeln, bevor ich mein Studium fortsetze, und mein Deutsch weiter verbessern", sagt die 23-Jährige. Den Gästen in Hirschluch bietet sie Zumba-Tanzkurse an. "Das macht Spaß, und man kann sich dabei kennen lernen."

Etwas Dauerhaftes haben zwei junge Menschen geschaffen, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren. Die 18 Jahre alte Theresa Haupt hat einen interaktiven Wanderweg für Kinder von Hirschluch zur Storkower Binnendüne gestaltet. Das passt zu dem weiteren Weg, den sie für ihr Leben einschlagen will. "Ich möchte Nachhaltiges Management studieren", erzählt sie. Theresa Haupt stammt aus Brandenburg/Havel, und wie die Europäischen Freiwilligen hat sie ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Hirschluch bezogen.

Aus dem Elternhaus kommt der Storkower Steven Förster zu seinen Diensten auf die Anlage. Der 19-Jährige absolviert sein FÖJ vor allem in der Küche, und nahe des Speisesaals hat er eine Kräuterspirale angelegt. Dritter FÖJ-ler ist der 20-jährige Kevin Gerlach. "Fünf Freiwillige ist eine optimale Zahl für uns, denn es ist natürlich auch eine Anleitung nötig", sagt Barbara Hink.