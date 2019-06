Erinnerungsbaum der 59er

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Zehn Jahre nach ihrem Treffen zum "Goldenen Abitur" haben sich die einstigen Absolventen der Seelower EOS erneut am Gymnasium auf den Seelower Höhen getroffen, um ihr "Diamantenes" zu begehen. Zwei Tage nehmen sich die 36 Teilnehmer (zum Teil mit Ehepartner) Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen und vor allem, um an die Stätten ihrer Kindheit zu fahren. Die Rundreise hatten sie vor zehn Jahren auch gemacht.

Vorfreude aufs Eiserne

"Wir wollten aber auch etwas hinterlassen, in dankbarer Erinnerung an unsere Lehrer und was zur Freude der heutigen Schüler geeignet ist", erklärte Klaus-Peter Weichenhain, der wie damals das Treffen mitorganisiert hatte. Mit der Gymnasiumsleitung war man überein gekommen, dass es möglich ist, auf dem Schulgelände einen Baum zu pflanzen. Ausgesucht wurde dafür der Rasen südlich des Areals, wo in naher Zukunft ein "Grünes Klassenzimmer entsteht, wie der kommissarische Schulleiter Uwe Dengler informierte. Mit Unterstützung von Heiko May und Jörg Maas vom Gartencenter Sprockhoff wurde eine prächtige Blumenesche gepflanzt. Die werde einmal 25 Meter hoch und eine Krone von bis zu fünf Meter Umfang ausbilden, so Weichenhain. Er freue sich schon auf das Treffen seiner Klasse in fünf Jahren zum "Eisernen" im Schatten dieses Baumes.

Tinka, Klassensprecherin der 8a, dankte den Jubilaren. Uwe Dengler ließ die wichtige Ereignisse des Jahre 1959 Revue passieren und Brunhilde Schmidt trug ein Gedicht vor, das das Vertrauen in die Zukunft zum Inhalt hatte. Die Blumenesche sei ein "Klimawende-Baum", der Unbilden wie Dürre und Überschwemmungen vertage, erklärte Weichenhain. Er hat das Abc in der Dorfschule Voßberg bei Rudi Ramm erlernt und war später dort selbst Lehrer. Später lehrte er Geografie und Geschichte sowie Sport und Physik in Letschin und an der EOS Seelow. Von 1965 bis 1969 war er Abgeordneter des Kreistages Seelow, saß von 1986 bis 1990 als LDPD-Abgeordneter in der Volkskammer der DDR und war Mitglied des Ausschusses für Nationale Verteidigung.

Für Volker Pientka, er ist in Friedrichsaue aufgewachsen, wecken die nun alle zwei Jahre stattfindenden Klassentreffen immer wieder schöne Erinnerungen. "Ich freue mich immer sehr, wenn ich im Friedrichsauer Amtspark die Nachtigallen höre. Die habe mich als Kind schon begeistert", erzählt er. Und Helmut Dietrich, der in Gottesgabe und Langsow aufwuchs, erinnert sich gut an die Fahrerlaubnis, die der Jahrgang auf einem Traktor gemacht hat, um dann in den Ernteeinsatz zu fahren. "Im Herbst 1956 muss das gewesen sein", erinnert er sich. Vor allen an das Foto, das der "Neue Tag" damals gebracht hatte. An die Ernteeinsätze und – weil damals noch keine Schulbusse fuhren – das Leben im Internat, erinnerten sich die Jubilare noch lebhaft beim Zusammensein im Seelower Schweizerhaus.