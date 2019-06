Bogadtke brilliert

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Nordischen Folk der Extraklasse spielt die Band Strömkarlen am nächsten Wochenende im Theater am Rand. Außerdem gibt es einen Dreierpack Bogadtke: "Gott ist zu langsam" mit Walfriede Schmitt, "Heine in Liedern und Gedichten" und das Solo-Stück "Veits Tanz" nach dem Baumeister des Oderbruchs.

Die Band Strömkarlen spielt nordischen Folk in vielschichtigen Arrangements. Der stimmungsvolle Solo- und Satzgesang, mal mystisch getragen, mal rhythmisch treibend, entführt die Zuhörer in phantastische Klang-Landschaften. Und zwar am 21. Juni ab 19.30 Uhr. Am Sonnabend zur gleichen Zeit heißt es: "Gott ist zu langsam". Das Stück von Walfriede Schmitt spielt in einer Berliner Kneipe. Bei Gastwirt Werner holen sich die Leute aus dem Kiez Rat, Zuspruch, Erleichterung und die nötige Bettschwere. Ihre Schwierigkeiten mit sich selbst und den Zeichen der Zeit sind komisch und berührend und werden mit dem nötigen Ernst und voller Lachen erzählt. Am Sonntag dann ist um 11 Uhr Zeit für "Heinrich Heine in Liedern und Gedichten" und um 17 Uhr für "Veits Tanz". In beiden Stücken: Jens-Uwe Bogadtke. Der Heine erzählt, rezitiert und singt – und den autobiografischen Roman "Der Malerlehrling" von Veit Templin, "Baumeister des Oderbruchs", auf die Bühne bringt.

Info:www.theateramrand.de