"Haltestelle" spricht jetzt Plattdeutsch

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das gab es beim Sommerfest im Sozialen Zentrum "Haltestelle" noch nie: eine Begrüßungsrede mit Simultanübersetzung. Getreu dem diesjährigen Motto "Moin, moin" wurde am Donnerstag auch Plattdeutsch gesprochen – wenn auch nur von Schwester Rafaelis, die von Haltestellen-Leiterin Ingrid Freninez an diesem Tag als neue Mitarbeiterin in der Sozialberatung vorgestellt wurde. "Für uns ist sie eine große Bereicherung, weil sie einen ganz anderen Hintergrund hat", sagt Ingrid Freninez.

Schwester Rafaelis Könemann, die zur Ordensgemeinschaft der "Schwestern unserer lieben Frau" gehört, lebt in Grünheide und wird künftig von Dienstag bis Donnerstag in der "Haltestelle" anzutreffen sein. "Die Stelle war lange vakant", sagt Ingrid Freninez, die die Beratungszeiten von montags bis freitags, jeweils 10 bis 12 Uhr, zuletzt alleine abgedeckt hat. Jeder könne in die Beratung kommen und sich Unterstützung bei der Berufseingliederung, bei Obdachlosigkeit oder bei Fragen zur Leistungsbescheinigung von Sozialamt und Jobcenter holen.

Plattdeutsch war am Donnerstag aber nicht die einzige Referenz auf das Motto des Sommerfestes: Ingrid Freninez berichtet von einem Fischbuffet für 45 Gäste, von seemännisch gekleideten Köchen, von gebastelten Möwen und einem Leuchtturm und sogar einer Schatzsuche im Ostseesand: "Mit einer Hand musste man einen Stein ertasten. Die Nummer darauf zeigte den jeweiligen Preis an", sagt sie.