In eine ungewisse Zukunft

Susan Hasse

Chorin (MOZ) Grünröcke so weit das Auge reicht, waren am Dienstag im Kloster Chorin zu sehen. Anlass war das zehnjährige Jubiläum des Landesbetriebes Forst Brandenburg (LFB). Diese Unterbehörde des Landwirtschaftsministeriums kümmert sich um die Waldbewirtschaftung im Land. Rund 60 Prozent der Flächen in Brandenburg gehören dem Land, der Rest ist in privater Hand.

Vor zehn Jahren wurde die Behörde gegründet. Bei viel Sonne und einem bunten Programm nutzten rund 300 Forstleute und Gäste den Tag zum Austausch. Anders als in anderen Behörden sind die Mitarbeiter über das gesamte Land verstreut, viele Kollegen hatten sich jahrelang nicht gesehen. Staatssekretärin Caroline Schilde fand warme Worte und auch Behördenchef Hubertus Kraut lobte seine Mannschaft.

Doch etwas trübte die Stimmung im Kloster unterschwellig, aber spürbar: Ein bestimmendes Thema, wenn auch nicht offiziell, war nämlich der geplante Stellenabbau innerhalb der Forstverwaltung. Rund 300 weitere Stellen sollen schon bald wegfallen. 1150 statt bisher 1490 Mitarbeiter sollen künftig landesweit die Arbeit im heimischen Wald erledigen.

Immerhin stoppte die rot-rote Regierung, wegen anhaltender Proteste von mehreren Seiten, ihre Pläne zu einer umfassenden Forstreform. Danach wäre der Landesbetrieb quasi zerschlagen worden, denn die Funktionsreform sah eine Ausgliederung zahlreicher Zuständigkeiten vor.

Viele Arbeiten bleiben unerledigt

Doch der geplante Stellenabbau innerhalb der Forstverwaltung wurde nicht zurückgenommen. Laut Ministerium gibt es noch immer einen erheblichen Personalüberhang.

"Werden die Pläne der Landesregierung umgesetzt, verfügt Brandenburg trotz riesiger Waldflächen über die am schlechtesten mit Personal ausgestattete Landesforstverwaltung Deutschlands", meint dagegen Uwe Engelmann, Landesvorsitzende des BDF Brandenburg-Berlin. Der Bund deutscher Forstleute ist die Gewerkschaft der Förster und wettert seit jeher gegen den Stellenabbau von 30 Prozent.

Die Personalpolitik des Landesbetriebes sieht derzeit so aus, dass wegfallende Stellen nicht mehr besetzt werden. Die Arbeit bleibt allerdings die gleiche und soll auf die verbliebenen Schultern verteilt werden, so die Vorstellungen in den Amtsstuben.

In der Praxis sieht das allerdings anders aus: "Viele Aufgaben bleiben mittlerweile unerledigt", weiß Uwe Engelmann vom Bund deutscher Forstleute (BDF). Die Aufgaben, etwa der Waldbrandschutz oder die Betreuung der Privatwaldbesitzer wurden in jüngster Zeit intensiver.

In den Wäldern seien zudem immer weniger Waldarbeiter unterwegs, um etwa Müll einzusammeln. Vor allem der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter im Landesbetrieb sei besorgniserregend. Er liege aktuell bei 55 Jahren, bei den Waldarbeitern sogar bei 57 Jahren, so Engelmann. Körperlich schwere Arbeit könne von vielen schlicht und ergreifend nicht mehr geleistet werden, so der BDF-Chef.

BDF will Stellenabbau stoppen

Derzeit seien laut Stellenplan der Landesregierung pro Jahr lediglich zehn Neueinstellungen zulässig. Da im Schnitt rund 100 Mitarbeiter allein altersbedingt wegfallen, sinkt die Zahl der Mitarbeiter Monat für Monat, rechnet ein Forstbeamter vor, der personalrechtliche Konsequenzen fürchtet, wenn sein Name in der Zeitung steht. "Angesichts dieser Zustände ist die allgemeine Stimmung innerhalb der Behörde als eher schlecht zu bezeichnen", versucht ein Forstbeamter diplomatisch zu bleiben. Hinter verschlossenen Türen seien dagegen schon viele laute und harsche Worte gefallen, heißt es.

Öffentlich Kritik wagt nur die Gewerkschaft der Forstleute: "Der Stellenabbau muss gestoppt werden", so Uwe Engelmann. Der Landesbetrieb müsse endlich zukunftsfähig gemacht werden. Der BDF habe seinen Forderungskatalog an die Parteien im Land geschickt. Schließlich sei bald Landtagswahl und die Stimmen aus den Wäldern sollte man im Blick haben.