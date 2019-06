Ängste vor der Wahl

Potsdam (MOZ) Waldbrandbekämpfung, Kinderarmut, Straßenzustand. In der letzten Tagungswoche des Landtages scheinen die Parteien noch einmal alle Politikfelder auf ihre Wahlkampftauglichkeit abzuklopfen. Das ist nicht verwunderlich, denn im Gegensatz zu früheren Landtagswahlen drängt sich kein dominierendes Thema auf. Auch die Wahlprogramme der Parteien halten keinen Knüller parat und sorgen nicht für die großen Debatten, in denen sich die Parteien profilieren könnten.

Womit wird dann Wahlkampf gemacht? Mit Ängsten. Die AfD setzt auf das Gefühl abgehängt zu werden, auf Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und Zuwanderung und sie kommt als Protestpartei daher, die drohende Veränderungen abwehren will. Die Führungsriege strotzte in dieser Woche angesichts des Spitzenplatzes in der jüngsten Umfrage geradezu vor Kraft. Dabei wachsen auch dort die Bäume nicht in den Himmel. Die aktuellen Werte sind nicht neu, neu ist nur die Schwäche der anderen.

Allem voran die SPD. Die ist regelrecht abgestürzt und hofft nun von der Angst vor der AfD profitieren zu können. Der Ministerpräsident könnte auf den letzten Metern als das kleinere Übel durchgehen, das man wählen muss, um Schlimmeres zu verhindern. Landet er dann am 1. September tatsächlich knapp vorn, würde das wohl als Sieg gewürdigt und vergessen, wie viel die Partei gegenüber 2014 verloren hat.

Zurück zu den Ängsten: SPD und CDU sind in der Befürchtung vereint, dass die Bundespolitik und die Frage wie es mit der GroKo in Berlin weiter geht, ihre Anhängerschaft in die Resignation treibt. Die Grünen thematisieren natürlich den Klimawandel mit all seinen gravierenden Auswirkungen und sind selbst von der Angst getrieben, dass dem jüngsten Rückenwind, der mit Umfragewerten von 17 Prozent nun auch in Brandenburg angekommen ist, die Puste ausgehen könnte.

Die CDU ihrerseits muss sich Sorgen machen, dass die ebenfalls 17 Prozent den Landesverband demotivierend wirken. Obwohl die Partei unter Ingo Senfleben über sich selbst hinausgewachsen ist und erstmals ohne Grabenkämpfe auskam, kann sie offenbar nicht von der Schwäche der SPD profitieren – das ist die bittere Zwischenbilanz zehn Wochen vor dem Wahltag.

Und die Linke? Die hat brav mit den Sozialdemokraten durchregiert, viel mehr erreicht, als man je zu hoffen gewagt hätte und ist doch aktuell völlig unscheinbar. Die personelle Erneuerung hat der Landesverband mit dem neuen Spitzenkandidaten Dannenberg/Walter notgedrungen bewältigt – Schwung kam dadurch trotzdem nicht in den Laden. Die große Hoffnung der Parteien liegt nun auf dem August. Die erstmals auf vier Wochen verkürzte heiße Wahlkampfphase soll noch Zuspitzungen bringen und Wähler wachrütteln. Ein paar Prozentpunkte können sich auf alle Fälle noch verschieben. Aber eng wird es wohl trotzdem bleiben und das wiederum wird die Suche nach stabilen Regierungsbündnissen erschweren.