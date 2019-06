Meisterliche Bildsprache mit großer Aktualität

Klaus Stermann

Neutrebbin Seit dem Herbst 2005 ist in der Neutrebbiner Kirche eine Kopie des berühmten Isenheimer Altras zu bewundern. Die Arbeit, die der Unternehmer Alois Fischer anfertigen ließ, hatte dessen Witwe Marga Fischer der Kirchgemeinde als Dauerleihgabe gegeben.

Am zweiten Osterfeiertag starb in hohem Alter Marga Fischer. Die evangelische Kirchengemeinde Neutrebbin gedenkt ihrer in stiller Dankbarkeit. Sie und ihr Mann haben mehr als 20 Jahre hindurch den badischen Künstler Franz Bannholzer gefördert und gefordert. Bannholzer hat die elf Gemälde des "Isenheimer Altares" kopiert. Als gemeinsame Leistung von Auftraggeber und Künstler galt es, dieses Werk "in Gottes Dienst" zu stellen. Durch Vermittlung des Berliner Malers und Bildhauers Erhart Wagner fanden die elf etwa mannshohen Tafeln den Weg zur Neutrebbiner Schinkel-Kirche, zu Pfarrer Hardy Enseleit. Über den Schöpfer des Isenheimer Originals, den Baumeister und Wasserbauingenieur Mathis Nithart, besser bekannt unter dem Namen Mathias Grünewald, hat Pfarrer Arno Leye vor zwei Jahren ein Bühnenstück verfasst und aufgeführt. Das Werk des Meisters Nithart (geb. um 1460) entstand während seiner Arbeit als Hofmaler des erzkatholischen Kurfürstlichen Mainzer Bischofs, des Kardinals Albrecht des II. von Brandenburg, etwa zeitgleich mit dem Wirken Martin Luthers in den Jahren 1512 bis 1515. Das wurde dem Maler zum Verhängnis. Als man bei ihm Luther-Schriften fand, war seine Zeit als Hofmaler vorbei.

Vor dem Hintergrund eines anspruchsvollen Therapie-Projektes für unheilbar Kranke geht es in den Gemälden um Themen, die uns heute noch beschäftigen: Die Rolle der Frau im Patriarchat, Finanzierungsmodelle für den Hospiz-Betrieb, Rassendurchmischung, Mitwelt-Verwundung, Landschaftsschutz durch Aussteiger in zivilisationsfernen Wohnkolonien, Biotope mit fotorealistischer Abbildung von 15 Heilkräutern, Entkörperlichung der Materie, Fundamentalkritik an Kirche, Orden, Gottesbild, Chimären als Vollzugshilfen, Verfall unantastbarer Eliten, Verzweiflung an Gottes Heils- und Heilungszusagen, Meditation und Mönchtum-Alltagsferne Gottesnähe, Drogensucht (LSD) und Horrortrips, Kulturkonflikte und ähnliches.

Im Rahmen des Neutrebbiner Oderbruchtages am 22. Juni bietet die Kirchengemeinde eine Führung durch den Gemäldezyklus an. Beginn ist in der Kirche um 14.30 Uhr.