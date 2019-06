Blitzeinschlag legt Bank in Wriezen lahm

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Entwurzelte Bäume, abgerissene Äste, umgekippte Schilder, hängende Leitungen: Das Unwetter in der Nacht zu Donnerstag hat deutliche Spuren hinterlassen. In den Ortsteilen begannen am Morgen die ersten Aufräumarbeiten. Wobei die wirklich großen Hindernisse schon von den Feuerwehren am Abend zuvor beseitigt wurden: umgekippte Bäume und riesige Äste. "Über die Leitstelle erreichten uns sechs Einsätze in nur einer Stunde", zog Amtsbrandmeister Henri Mandke am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung Bilanz. Die meisten Einsätze gab es in der Gemeinde Prötzel, gefolgt von Neutrebbin, Bliesdorf und Oderaue. Neben viel Grünzeug fielen dort auch abgefallene Dachsteine in das Aufgabengebiet der Feuerwehren. "Und neben den Einsätzen über die Leitstelle waren die Kameraden auch sonst unterwegs", so Mandke.

Um jede Menge Holz musste sich auch die Feuerwehr in Wriezen kümmern, wie Stadtbrandmeister Thomas Keil auf MOZ-Nachfrage berichtete. "Wie überall im Landkreis gingen nach 19 Uhr pausenlos die Pieper." In Wriezen waren es vor allem Äste und ganze Bäume, die von den Straßen und Wegen geräumt werden mussten. Acht Einsätze fuhren die Blauröcke während des Unwetters und waren bis 23 Uhr im Einsatz, so Keil. Ebenfalls aufgrund des Unwetters musste am Donnerstag die Filiale der Sparkasse in der Stadt geschlossen bleiben. Wie eine Mitarbeiterin die Kunden informierte, hatte ein Blitzeinschlag die Technik lahmgelegt. Am Vormittag waren jedoch schon Techniker dabei, das Problem zu beheben.