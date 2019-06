Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) "Europa im Blick" hatten am Donnerstag die zehnten Klassen am Humboldt-Gymnasium. An dem von der Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik organisierten Projekttag ging es darum, wie sich europäische Politik auf das Leben vor Ort auswirkt.

Unternehmer wie Bäckermeister Björn Wiese und Apotheker Christoph Maskow stellten mit EU-Geldern geförderte Projekte vor, die zeigen wie Europa den ländlichen Raum fördert. Die Schüler entwickelten selbst Ideen für Fördervorhaben – etwa zur Gründung eines Spielcasinos und zum Ausbau von Internet und Nahverkehr.