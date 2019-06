"Ein offenes Haus, für alle"

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Mit einer Andacht hat die Kirchengemeinde Wriezen am Mittwochabend den Beginn der Bauarbeiten in der Innenstadt gefeiert. Dazu kamen Pfarrer Christian Moritz, Superintendent Frank Schürer-Behrmann vom Evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree, Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), sein Vorgänger im Amt Uwe Siebert sowie einige Stadtverordnete und natürlich Mitglieder des Fördervereins und der Kirchengemeinde im Gotteshaus am Marktplatz zusammen. Aber auch die Archäologen und Bauleute nahmen an der Andacht teil.

Frank Schürer-Behrmann nahm die Festgäste liturgisch mit auf die Reise in die Geschichte und zu den Anfängen des Christentums. "Wir feiern den Beginn eines entscheidenden Bauabschnitts", so der Superintendent. Denn: Nun steht die Überdachung des Kirchenschiffes an. Mit rund zwei Jahren Bauzeit rechnen die Beteiligten. Und die Kirchengemeinde wird dafür auch die Räumlichkeiten verlassen müssen. "Nehmen Sie noch einen letzten Blick mit", sagte Pfarrer Christian Moritz, bevor es in den Nebenraum zu einem kleinen gemeinsamen Imbiss ging.

Denn die Kirche wird sich verändern, so Moritz. Der Altar werde voraussichtlich bleiben, die Kanzel aber dagegen nicht. Im September ist es soweit, dann zieht die Kirchengemeinde ins Exil. Für Weihnachten wird noch ein geeigneter Raum in entsprechender Größe gesucht, machte der Pfarrer aufmerksam. Und bat das Stadtoberhaupt um Unterstützung bei der Suche nach entsprechenden Räumlichkeiten.

Vor fast 75 Jahren wurde die Stadtkirche im Herzen Wriezens zerstört, erinnerte Frank Schürer-Behrmann. Und lobte das Engagement derjenigen Wriezener, die seither gegen den Verfall und für den Erhalt des historischen Gemäuers gekämpft haben. So wie Friedhelm Zapf, den der Superintendent namentlich nannte. Ebenfalls unermüdlich: Das Ehepaar Margot und Heinz Müller, die ebenfalls am Mittwoch zugegen waren. Und seit vielen Jahren die Benefizkonzerte organisieren. In der kommenden Woche ist es wieder soweit. Dann spielt das Heeresmusikkorps Neubrandenburg unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Prchal. Diesmal jedoch nicht in der Kirchenruine, die schon gesperrt ist, sondern auf der Freilichtbühne. Aufgrund des Baubeginns in der Evangelischen Kirche Wriezen ist auch eine Kirchen- und Turmbesichtigung nicht mehr möglich, bittet die Kirchengemeinde aus gegebenem Anlass um Verständnis.

"Der Wiederaufbau beginnt nicht heute", sagte Frank Schürer-Behrmann. Er dankte den Menschen, die die Gräben, Zäune und Mauern überwunden hätten, um das Andenken zu bewahren und die schon so vieles im Zusammenhang mit der Kirchensanierung geleistet hätten. Auch seien dabei europäische Gelder geflossen. Er wünsche sich, so Schürer-Behrmann, dass der Bau gut und unfallfrei vollendet werde. Und dass eine Gemeinschaft entstehe, die für alle offen ist. Denn, so schloss er den Kreis, das war auch die Gemeinschaft der Urchristen. "Wir kehren zurück an die Ursprünge." Die Grundlage seien der Glaube und die bedingungslose Nächstenliebe. Daran hätte sich bis heute nichts geändert. Das sei die "Hausordnung".

Benefiz-Konzert für die Wriezener Marienkirche auf der Freilichtbühne Wriezen am 18. Juni um 19.30 Uhr mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg. Aus dem Programm: "Symphonic Ouverture", "Hie guet Brandenburg allewege", "Zweite Suite für Militärorchester", Variationen über "Ein niederdeutsches Liebeslied", Marsch aus den Symphonischen Metamorphosen und nach der Pause "Altdeutsche Jagdfantasien", die Ouvertüre zu "Der Elfenhügel" sowie "Selections from Starlight Express" und "Made in GDR". Karten dazu gibt bei Raumausstatter Burkhard Miesterfeld, im "Plauderstübchen" am Marktplatz, in der Bäckerei Lehmann und bei den Augenoptik Düntzsch-Läden in Wriezen und Bad Freienwalde. Sie kosten 15 Euro und 17 Euro an der Abendkasse und fließen in den Wiederaufbau.