Pädagoge verstorben

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Der langjährige Lehrer und Schuleiter Rudolf Ramm ist Pfingstmontag verstorben. Das teilte sein Sohn Ekkehard Ramm am Donnerstag mit.

Denn der 1932 in Hohenstein-Ernstthal geborene Frankfurter war von 1951 bis 1992 im Schuldienst und verschiedenen Funktionen tätig. Während man sich an ihn in Seelow und dem Kreis Märkisch-Oderland als Lehrer und Kreisschulrat erinnert, hat er in Frankfurt vor allem Spuren als Direktor der Sportschule hinterlassen. In Golzow war Rudi Ramm von 1954 bis 1962 Schulleiter. Er begleitete den Filmemacher Winfried Junge bei den ersten Dreharbeiten für die Langzeitdokumentation "Kinder von Golzow". Im dortigen Filmmuseum war er stets ein gern gesehener Gast und Zeitzeuge. Dort hatte er sich mit seinen Erinnerungen öffentlich zu Wort gemeldet. Er erzählte, dass bereits vor Winfried Junge Filmemacher in Golzow waren. Die interessierten sich vor allem für das damals vorbildliche Schülerpraktikum an der neuen Oberschule im Oderbruch. Rudi Ramm war auch Fragen nach der Verbindung zur Staatssicherheit nicht ausgewichen. Vor allem bei den hohen Staatsbesuchen in Golzow waren die Stasi-Mitarbeiter im Dorf. Anwerbungsversuche habe er jedoch zurückgewiesen. Ramm, von 1982 bis 1992 Direktor der Sportschule, begleitete als Pensionär in Frankfurt junge Leute im Strafvollzug. Dabei war er für die Jugendlichen stets ein zuverlässiger Gesprächspartner. Er setzte sich mit rechtsextremistischen Jugendlichen auseinander und wagte sich so an ein Thema, das viele Menschen scheuen. Er vermittelte insbesondere das Gebot, auf Gewalt zu verzichten. "Es ist ihm gelungen, so viel Vertrauen zu schaffen, dass er auch Ausgänge mit Gefangenen, die keine Angehörigen haben, durchführen konnte", schwärmten Vertreter der JVA von Ramms Arbeit. In den letzten Jahren lebte er im Pflegeheim in Glauchau.