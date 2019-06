Mehr Sachkunde ist gefragt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Sven Wiebicke ist als Vorsitzender der Beeskower Stadtverordnetenversammlung bestätigt worden. Auf der ersten Sitzung des Gremiums nach der Kommunalwahl wurde der SPD-Abgeordnete von Georg Pachtner vom Bürgerforum (BfB) zur Wahl vorgeschlagen. SPD und BfB verfügen im Stadtparlament über jeweils vier Sitze. Die SPD hatte allerdings bei der Wahl 203 Stimmen mehr erhalten und ist somit stärkste politische Kraft in der Stadt.

Kurzes Erstaunen gab es nur, dass Christian Wernicke von der neu in der SVV vertretenen Wählervereinigung Beeskow und Ortsteile im Blick (BOB) einen weiteren Vorschlag machte. Karin Niederstraßer (Die Linke) stand somit ebenfalls zur Wahl. Am Ende erhielt Wiebicke elf Stimmen, Karin Niederstraße acht. Sie wurde später, dann auf Vorschlag der SPD, wie in der vorigen Wahlperiode zur ersten Stellvertreterin von Sven Wiebicke bestimmt. Auch die weiteren beiden Stellvertreter, Georg Pachtner (BfB) und Hartmut Rudolph (Bauern-Jäger-Angler/BJA) wurden ohne Gegenkandidaten gewählt.

Rudolph hatte zuvor als ältester Stadtverordneter die konstituierende Sitzung eröffnet. Er wünschte sich für die Arbeit "mehr Kooperation als Wettbewerb". Die große Zahl der wiedergewählten Stadtverordneten sei ein Zeichen für "Vertrauen pur" und eine gute Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung von Beeskow weiter vorangebracht werden können. Durch die neuen Abgeordneten, denen Rudolph "besondere Glückwünsche" aussprach, würden zudem neue Ideen und Aktivitäten für die Stadtentwicklung eingebracht werden. Die Basisdemokratie werde durch die Wählergruppe BOB weiter gestärkt. Rudolph bezeichnete Beeskow als Oase in der politischen Landschaft Brandenburgs. Ohne Grüne und ohne AfD gehe es in der Stadt gut voran. Für die Arbeit im Stadtparlament wünschte er sich Fairness und einen respektvollen Umgang miteinander.

Eine Änderung in der Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung zum ursprünglichen Wahlergebnis gibt es. In der Wählergruppe BOB hat Frank Heiert sein Mandat nicht angenommen. Für ihn rückt Marko Engel nach. Engel nahm auch schon an der ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung teil.

CDU geht leer aus

Im Bau- und im Sozialausschuss werden neben den Abgeordneten künftig bis zu zehn sachkundige Bürger arbeiten. Das haben die Stadtverordneten auf Vorschlag der Fraktion Die Linke beschlossen. Benannt werden sie in den kommenden Wochen. Auch über die Ausschussleitung gab es schnell Einigkeit. Die SPD stellt mit Rosemarie Jurisch die Vorsitzende des Sozial- und Bildungsausschusses. Den Bauausschuss leitet Axel Wusterhausen (BfB). Per Losentscheid kam Die Linke zur Leitung des Ortsteilausschusses. Dies übernimmt Norbert Lenhardt. Damit bleibt die CDU, bei der Wahl drittstärkste Kraft in Beeskow, ohne Leitungsfunktion im Stadtparlament. Jetzt geht es in die Sommerpause. Nächste Sitzung ist eine Beratung des Kulturausschusses am 27. August.