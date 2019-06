Starthilfe in die Ausbildung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Eltern kennen das: Die vorsichtige Frage beim Frühstück an die Nachkommen: "Was willst du denn einmal werden?" Kommt dann ein Schulterzucken und der Schulabschluss ist schon beängstigend nah, ist in den letzten Jahren etwas schief gelaufen.

An der Strausberger Anne-Frank-Oberschule setzt man deshab, wie auch an anderen Schulen der Region, auf rechtzeitige Berufsorientierung. So sind bis heute die Achtklässler der Anne-Frank-Oberschule zwei Wochen in den Werkstätten der Bildungseinrichtung der SBH Nord GmbH in Bernau gewesen. Garten- und Landschaftsbau, Gesundheit und Soziales, Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft, Holzbearbeitung, Bauhandwerk, Friseur, Raumgestaltung, Gastronomie und Verwaltung, Floristik und Handel – so vielfältig sind die Berufsfelder, die sie dort unter fachkundiger Anleitung austesten konnten.

Kleine Geschenke motivieren

Ein Baustein der Berufsorientierung ist das Praxislernen in Werkstätten. Dazu fahren die Achtklässler der Anne-Frank-Oberschule zwei Wochen lang in die Werkstätten des Bildungsträgers SBH Nord (Stiftung Bildung und Handwerk), um sich praktisch einfach einmal auszuprobieren. Voraus geht eine Potenzialanalyse, wo speziell geschulte Kräfte die Kompetenzen der Schüler in Einzel- und Gruppenübungen ermitteln. Dabei zeigen die Schüler schon recht deutlich, wo ihre Stärken, Interessen, Neigungen und Talente liegen. So wissen sie bei den Praxislerntagen in den Werkstätten des SBH Nord schon recht gut, wo sie sich besonders ausprobieren wollen.

Die Projektverantwortliche von der SBH Nord GmbH Bernau, Siliva Rosner, sagt: "Es motiviert die Schüler natürlich, wenn sie etwas für den eigenen Gebrauch anfertigen können. Ganz niedlich fand ich einen Jungen, der zum einjährigen Beziehungsjubiläum mit seinem Mädchen bei den Floristen ein besonders schönes Gesteck gefertigt hat." Zur Motivationssteigerung dürfen die Schüler ohnehin alle hergestellten Gegenstände, wie Spielzeugautos und Namensschilder im Fachbereich Holz, Flaschenöffner in Form eines Fisches und ein Metallpuzzle im Fachbereich Metall, mit nach Hause nehmen.

In täglichen Feedbackrunden besprechen Schüler und Betreuer Eignung für das erprobte Berufsfeld. Das Projekt schließt mit einer konkreten Empfehlung für den beruflichen Suchprozess und einer Selbst- und Fremdeinschätzung ab.

Schule lobt Inisek-1-Programm

Sämtliche Unterlagen, die erstellt werden, sammeln die Schüler in einem "Werkstatt-Tagebuch" in Anlehnung an ein "Ausbildungsnachweisheft". Die Teilnehmer bekommen damit einen ersten Einblick in die Dokumentationspflichten von Auszubildenden. Die Leiterin der Anne-Frank-Oberschule, Annegret Ortner, schätzt das Engagement der SBH Nord GmbH sehr: "Wir haben schon seit Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Träger und auch die Schuleinstiegsbegleiter von SBH Nord sind für den Übergang unserer Schüler von der Schule in die Ausbildung sehr hilfreich." Die Strausberger Oberschule wird seit 2009 aller drei Jahre als Schule mit besonderer Berufsorientierung zertifiziert. "Ohne die Förderung durch das Inisek-1-Programm aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds könnten wir das nicht leisten. Europa hilft der Berufsorientierung unserer Schüler und ihrem Start in die Ausbildung."