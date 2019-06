Runter mit dem Tempo für die Kinder

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Viele Eltern in Neuzelle können aufatmen: Am Reisberg werden voraussichtlich in der kommenden Woche mehrere 30er-Schilder aufgestellt. Ab Kreuzung Lieberoser Straße bis zum Ortsausgang Mühlenweg wird die Geschwindigkeit von derzeit 50 Kilometer pro Stunde auf zukünftig 30 km/h herabgesetzt, teilte die Amtsverwaltung Neuzelle mit.

"Es gibt nämlich auf dem gesamten Abschnitt keinen Gehweg", erklärt Janine Rogall, die in der Amtsverwaltung unter anderem für verkehrsrechtliche Angelegenheiten zuständig ist. Schon seit mindestens zwei Jahren würden Eltern, die dort wohnen, eine Tempo-Reduzierung fordern. Unter anderem im angrenzenden Wohngebiet Klosterblick sind in den vergangenen Jahren neue Wohnhäuser entstanden und auch von Familien mit Kindern bezogen worden. Aber ebenso direkt am Reisberg und am Mühlenweg sind mehr schulpflichtige Kinder hinzu gekommen. Aus diesem Grund hat die Amtsverwaltung etwas Druck gemacht und mit dem Straßenverkehrsamt des Landkreises einen Vor-Ort-Termin vereinbart.

Kinder laufen auf der Straße

Bei diesem wurde dann schnell klar, dass sich vor allem im Rahmen der Schulwegsicherung etwas tun muss. "Die Verantwortlichen haben auch gesehen, dass die Kinder in diesem Abschnitt auf der Straße laufen müssen", sagt Janine Rogall. Insofern sei schnell die Notwendigkeit erkannt worden, die Geschwindigkeit auf 30.km/h zu begrenzen.

Zunächst habe man auch darüber nachgedacht, für den knapp ein Kilometer langen Abschnitt eine 30er-Zone einzurichten, heißt es aus dem Amt. So hätte man Schilder gespart, nur je eins am Anfang und am Ende benötigt. Aber es hätte eben auch bedeutet, dass die Rechts-vor-Links-Regel gilt. "Das wäre zu gefährlich gewesen", erklärt Janine Rogall. Deshalb blieb es bei der normalen Temporeduzierung. Die sechs bis sieben Schilder seien bereits geliefert worden. Nächste Woche werden sie angebracht.