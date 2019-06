Offene Türen auf dem Gut Heilbrunn

ORA

Brunn Zur diesjährigen Brandenburger Landpartie am 15. und 16. Juni laden auch die Stephanus-Werkstätten in das Gut Heilbrunn, Heilbrunner Straße 3 in den Wusterhausener Ortsteil Brunn, ein. Von 10 bis 17 Uhr können sich Interessierte unter anderem den Hof und die Tiere ansehen, mit Kutsche, Traktor oder Pferd über die Wiesen bewegen und die Köstlichkeiten von Grill und Kuchenbuffet genießen.

Auch der Hofladen und ein Bauernmarkt sind geöffnet. "Wir freuen uns auf viele Besucher und haben uns einiges einfallen lassen, damit sich jeder bei uns wohlfühlt", sagt Burkhard Brandt, Betriebsstättenleiter in Heilbrunn. "Es wird eine Menge zu sehen und zum Ausprobieren geben. Außerdem können hauseigene und regionale Produkte gekauft werden."

"Wir nutzen diese Tage auch für individuelle Gespräche mit Eltern und Betreuern von Beschäftigten der Stephanus-Werkstätten", fügt Peter Abraham, Werkstattleiter in Ostprignitz-Ruppin hinzu. "Dafür sind wir den ganzen Tag bereit."

Die Stephanus gGmbH ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung. Im Geschäftsbereich Werkstätten verantwortet das diakonische Unternehmen in Berlin und Brandenburg Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Mit Arbeits- und Beschäftigungsbereichen, beruflicher Bildung und Förderung sowie Zusatzangeboten wird die Teilhabe von über 2 000 Menschen am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft unterstützt. Im Geschäftsbereich Werkstätten sind rund 450 Mitarbeitende tätig.