Abschied mit einem Traum

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Vor seinem Abschied spielte Benjamin Trester noch einmal groß auf für seinen Heimatverein, den Ruppiner Radsportclub (RRC). Und das nach einer eineinhalbjährigen Pause. Bemerkenswert. Als beim Verbandsliga-Team Not am Mann war, sprang der 34-Jährige "herzlich gerne ein", wie er sagt.

Mit André Schliebner bildete er ein überaus erfolgreiches Gespann. Beide rockten an den Spieltagen vier, fünf und sechs die Liga. Von der Abstiegszone schossen sich die Neuruppiner ins obere Drittel. Famos. Trester: "Mit Andre zu spielen, war einfach klasse." Die Bilanz: elf Spiele, nur eine Niederlage und ein Remis. Ansonsten durchweg Siege. 25 Punkte wurden geholt. Platz fünf belegte die zweite Radball-Mannschaft am Saisonende. Für Benjamin Trester bildeten die Aushilfseinsätze eine starke Rückkehr aufs Parkett. "Ich habe ja beinahe eine Ewigkeit nicht gespielt und auch kaum trainiert."

Berufliches ging vor

Nach dem verpassten Aufstieg in die zweite Bundesliga mit seinem langjährigen Spielpartner Olaf Lukaszewicz vor knapp zwei Jahren, legte das Gespann eine Pause ein. Berufliches und Privates gingen nach diesem sportlichen Rückschlag vor. Und beide fanden anschließend nicht mehr zusammen. Olaf Lukaszewicz spielte in der abgelaufenen Landesliga-Saison Seite an Seite mit Vater Thomas. Benjamin Trester stellte sich als Ersatzspieler zur Verfügung. Als Marcus Nagel, der Partner von Andre Schliebner, beim RC Neuruppin II ausfiel, stieg Trester wieder aufs Rad. So wie zuvor. Über 27 Jahre lang. "Ich glaube, dass ich seit 1992 angefangen habe, Radball zu spielen." Immer für den RRC. Diese Zeit endet nun, nach über 27 Jahren. Benjamin Trester trägt künftig ein anderes Trikot, das des RVG Nord Berlin. Der Neuruppiner bleibt dem RRC passiv treu, geht jedoch aktiv für die Berliner auf Torejagd. Und verfolgt dort auch seinen großen Traum weiter. Nämlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga. "Den habe ich perspektivisch ganz klar im Blick." In den nächsten fünf bis sechs Jahren soll der gelingen. "Ich hoffe, ich habe bald wieder mehr Zeit, ums aufs Rad zu steigen", sagt der Blondschopf. Noch sitzt ihm der Prüfungsstress im Nacken. Der soll sich zeitnah legen.

Beim RVG Nord Berlin ist Trester kein Unbekannter, trainiert er doch seit Jahren, seit er seinen Lebensmittelpunkt von Neuruppin in die Hauptstadt verlegte, vor Ort mit. Wie auch Ex-Partner Olaf Lukaszewicz. Beim RVG ist die Partnerfrage noch nicht geklärt. Und auch die Liga-Zugehörigkeit ist offen. Trester: "Die erste Mannschaft ist aus der Oberliga abgestiegen. Der Zweiten droht dasselbe Schicksal in der Verbandsliga, wenn es mehr als drei Absteiger geben sollte." Grund ist der drohende Abstieg vom FSV Brandenburg aus der 2. Bundesliga, der einen Dominoeffekt gen untere Ligen auslösen würde. Trester: "Mal abwarten, wie sich der Verein zur neuen Saison aufstellt." Ihm schwebt Andreas Lyson, der von Mühlenbeck II zurück zum RVG wechselt, als Spielpartner vor "oder aber Christian Rochler". Der Berliner Top-Spieler legte zuletzt ebenfalls eine Pause ein. Trester: "Christian im Tor, ich im Feld. Ich glaube, das könnte super funktionieren."

Ähnlich wie er zuletzt mit André Schliebner harmonierte. "Von Spiel zu Spiel wurde die Abstimmung besser", blickt der scheidende Trester zurück. "Und was ab dem ersten Moment mit André super funktioniert hat, war, dass wir beinahe 50 Prozent der Ecken verwandeln konnten. Normalerweise braucht man monatelanges gemeinsames Training, um dabei auf gute Torquoten zu kommen. André hat sie einfach sehr gut herein geschlagen."

Aufstiegsturnier am 15. Juni

Auch ein Grund, warum der Ruppiner Radsportclub sein Team in der Verbandsliga halten konnte. Zuvor war dies bereits in der Oberliga gelungen. Die Oldies Jens Dreschler und André Nagel hielten die Klasse. Und am 15. Juni geht der Club mit drei Mannschaften in das Aufstiegsturnier zur Verbandsliga.

In jedem Fall wird Benjamin Trester zum RRC zurückkehren, wenn er mit einem Berliner Team, welches auch immer das sein wird, bei den Turnieren in Neuruppin startet. "Das wird ein komisches Gefühl sein", weiß er jetzt schon. Keep cool, ruhig Blut, heißt es für ihn und sein für den RRC schlagendes Herz in den Spielen gegen die Ehemaligen.