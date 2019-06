"Es war schnell zu merken, dass mit Fortuna was möglich ist"

Der steile Aufstieg des BSC Fortuna Glienicke

Fortuna Glienicke wurde im September 2011 gegründet.

Seine zweite Spielzeit im Spielbetrieb (2013/2014) schloss der Brandenburger Sport-Club auf dem dritten Platz der 2. Kreisklasse Süd ab und qualifizierte sich für die 1. Kreisklasse.

In den Folgejahren gelangen drei Aufstiege am Stück – jeweils als Staffelsieger. So fand sich der Verein 2017 (einJahr nach dem Triumph bei der Futsal-Kreismeisterschaft unter dem Hallendach) als Kreismeister in der Landesklasse wieder. In der Staffel Nord wurde die Fortuna auf Anhieb Vizemeister.

Auch im Cup-Wettbewerb sorgten die Glienicker für Furore, zogen in drei Spielzeiten in Folge in das Endspiel um den Kreispokal ein. 2016 ging das Finale in Kremmen gegen den TuS 1896 Sachsenhausen II verloren. Ein Jahr später triumphierte der BSC in Sachsenhausen über den FC Kremmen. 2018 setzte es in Bernau eine Niederlage gegen Grün-Weiß Ahrensfelde.

Im Landespokal hatte der Verein Losglück. Mit Optik Rathenow (0:7), dem SV Babelsberg 03 (0:6) und Energie Cottbus stellten sich immer Topteams an der Bieselheide vor. ⇥sz