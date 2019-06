Literaturfahrt zu Dichterorten

Thomas Mees

Neuenhagen Zum 19. Mal haben sich die Mitarbeiter der Anna-Ditzen-Bibliothek Neuenhagen auf Literaturfahrt begeben, um Dichterorte zu besuchen. Ertes Ziel war die Kreisstadt Seelow mit dem ehemaligen Mustergut Schweizerhaus. Dieses nicht nur der Landwirtschaft zugetane Anwesen wurde durch seinen kunstsinnigen Besitzer Hugo Simon zu einem Treffpunkt der Berliner Boheme in den 20er-/30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Zu Gesprächen kamen an diesem Ort u. a. Alfred Döblin, Kurt Tucholsky, Thomas und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Max Reinhardt und Else Lasker-Schüler zusammen. Auch literarisch fand die kurze Tätigkeit Hugo Simons als erster Finanzminister im republikanischen Preußen im Roman von Alfred Döblin "November 1918" seine Beachtung. 1933 floh der Jude Simon samt Familie nach Südamerika.

Von Seelow ging die Literaturtour weiter nach Alt-Rosenthal und wandernd ins zwei Kilometer entfernte Bergvorwerk, dem letzten Wohnort von Ulrich Plenzdorf, einem viel zu früh verstorbenen Schriftsteller, der, an Goethes Welterfolg anknüpfend, mit "Die neuen Leiden des jungen W." DDR-Literatur- und Theatergeschichte geschrieben hat. Zur allgemeinen Erheiterung machte eine Tüte Sahnebonbons "Werther’s Echte" seine Runde. Plenzdorfs schlichtes Grab mit dem eiszeitlichen roten Stein wird zur kleinen Bühne, auf der Plenzdorfs Prosa und Lyrik zum Klingen gebracht werden.

Als Nachtlager wurde Bollersdorf in der Märkischen Schweiz erwählt, wo die AusnahmesSchauspielerin Else Grube-Deister, 1970 in der Verfilmung des Romanes "Jeder stirbt für sich allein" die Figur der Anna Quangel mimend, begraben liegt. Der Blick über den Schermützelsee ließt das Brechtsche Dichteranwesen ahnend.