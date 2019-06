Aktivisten beim MOZ-Talk

MOZ

Frankfurt (Oder) (Heinz Kannenberg) Auch in Frankfurt gehen seit einigen Monaten freitags Schüler auf die Straße und demonstrieren für ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik. Zwei, die bei Fridays for Future mit das Wort erheben, sind beim MOZ-Talk am Mittwoch im Kleist Forum dabei: Bibiane Buckler und Robert Gidius. Bibiane Buckler lernt in der 7. Klasse in der Waldorfschule, Robert Gidius ist Lehramtsstudent. Er kandidierte auch für die Grünen bei den Kommunalwahlen und wurde als Jüngster in die Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Die Entertainerin Lilo Wanders und die Journalistin Claudia Seiring plaudern ab 19.30 Uhr auch mit dem Schauspieler Robert Stadlober, der Leipziger Gruppe Karussell und der querschnittsgelähmten Rekordbahnradweltmeisterin Kristina Vogel. Sie wurde am 26. Mai als Parteilose auf der Liste der CDU mit dem besten Stimmenergebnis aller Kandidaten in den Erfurter Stadtrat gewählt. Talk-Gast ist ebenfalls Hannah Lotte Lund. Nach vier Männern ist sie die erste Frau als Direktorin des Kleist-Museums. Mit dabei ist wieder die MOZ-Showband mit Sören Gundermann, Thomas Strauch und Jacek Faldyna.

Tickets gibt es in der MOZ-Geschäftsstelle in der Paul-Feldner-Straße 13 und in der Tourist-Information.