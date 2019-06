180 Anmeldungen für 16. Grand Prix mit Energie

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonntag heißt es wieder auf der Insel: Schwimmen, Radfahren, Laufen und Walken. Die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH veranstaltet auf dem Inselgelände den 16. Grand Prix mit Energie. Die Online-Anmeldungen für die Teilnehmer an den unterschiedlichen Disziplinen ist inzwischen abgeschlossen, sagt Christian Nowack, Teamleiter Kommunikation-Marketing-Vertrieb bei den Stadtwerke. 180 Interessierte haben sich bisher über das Internet gemeldet, was etwas weniger als im vergangenen Jahr ist. Aber auch am Wettkampftag selbst, also am Sonntag, können sich Kurzentschlossene noch anmelden und an den Wettbewerben teilnehmen, so Christian Nowack, Er vermutet, dass der ein oder andere noch abwartet, wie sich das Wetter entwickelt.

Wettbewerbe gibt es in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking/Walking, Rollstuhlfahren, Laufen und Staffellauf. Offizielle Eröffnung des 16. Grand Prix mit Energie ist um 9 Uhr durch Bürgermeister Frank Balzer.

Die Disziplinen beginnen schon um 8 Uhr mit dem Schwimmen. , um 9.30 Uhr starten die Radfahrer. Der Bambini-Lauf ist für 10.10 Uhr angesetzt. Die Läufer gehen, gestaffelt nach Altersgruppen und Laufdistanz, ab 11.50 Uhr an den Start. Siegerehrung für alle Disziplinen ist um 14.30 Uhr.

Aber auch wer sich nicht sportlich betätigen will, kann einen kurzweiligen Sonntag verbringen. Vor allem für Familien gibt es auch außerhalb der Wettkampfstrecken Angebote. Auf der Bühne werden Vereine und Kitas zu sehen sein, die Programme vorbereitet haben. Es gibt unter anderem eine Bastelecke, Kinderschminken und sogar einen Kinderyoga-Workshop. Von 10 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, im Inselbad an einem Tauch-Schnupperkurs teilzunehmen.