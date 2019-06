Die Immobilienpreise in Eisenhüttenstadt bleiben konstant

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer sich auf den einschlägigen Internetportalen für den Kauf von Immobilien und Grundstücken umtut, der wird für Eisenhüttenstadt fündig. Mehrere Häuser sind dort gerade im Angebot: Ab 194 000 Euro sind dort gebrauchte Einfamilienhäuser zu haben. Angebotene Eigentumswohnungen kosten ab 60 000 Euro.

Andere Werte hat die LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Jedes Jahr veröffentlicht sie einen bundesweiten Preisüberblick mit dem Titel "Markt für Wohnimmobilien". Die jeweiligen Gebietsleiter der LBS liefern dazu Daten zu. Während in anderen Regionen die Immobilienpreise deutlich steigen, ist in Eisenhüttenstadt keine Veränderung festzustellen. Das ist eine Beobachtung, die auch schon im vergangenen Jahr gegolten hat. Die Preise liegen auf dem Vorjahresniveau. LBS-Gebietsleiter Dan Giebel sieht es positiv: "Wenn die Preise nicht steigen, erleichtert dies gerade jungen Familien in Eisenhüttenstadt dem Einstieg in die eigenen vier Wände."

Die Auswertung der LBS-Daten für Eisenhüttenstadt ergibt, dass ein gebrauchtes Einfamilienhaus im Durchschnitt 115 000 Euro kostet. Zugrundelegt wird eine mittlere bis gute Wohnlage sowie eine Wohnfläche von 120 Quadratmeter.

Auch bei den Eigentumswohnungen bleiben die Preise stabil, auch wenn da das Angebot, zumindest wenn man in die Internetportale schaut, geringer ist. Der Preisüberblick nennt 80 000 Euro als den Preis, der durchschnittlich gezahlt wird.

Was die Preisstabilität anlangt sieht es in den Nachbarstädten Frankfurt und Guben gleich aus. Auch dort ist im Vergleich zu den Vorjahren keine Veränderung zu verzeichnen. Der Preisdruck fängt erst an, je näher die Städte nach Berlin rücken. Schon 60 Kilometer westlich entfernt von Eisenhüttenstadt, in Fürstenwalde, sieht die Preisgestaltung schon ganz anders aus. Bei Eigenheimen haben die Preise um fünf Prozent zugelegt. Der häufigste aufgerufene Wert ist 200 000 Euro, also deutlich mehr als in Eisenhüttenstadt. Bei Reiheneigenheimen liegt die Preissteigerung sogar bei 73 Prozent, bei Eigentumswohnungen sogar bei 74 Prozent, so die Auswertung der LBS. Auch bei den Grundstückspreisen gibt es im Landkreis einen West-Ost-Unterschied. In Eisenhüttenstadt hat sich da laut LBS im Vergleich zum Vorjahr nichts verändert, auch wenn in Eisenhüttenstadt Baugrundstücke nachgefragt werden.

Veränderung in Fürstenwalde

Die Auswertung hat ergeben, dass sich die Quadratmeterpreise für Bauland je nach Lage zwischen 30 und 60 Euro bewegen, der häufigste Wert 50 Euro ist. Im Wohngebiet in der Fürstenberger Straße, wo neue Eigenheime entstehen, war angestrebt worden, den Quadratmeterpreis nicht über 60 Euro anzubieten. Auch der Grundstücksmarktbericht des Landkreis Oder-Spree hatte ergeben, dass sich in den Bodenrichtwertzonen der Stadt keine Veränderung ergeben hat. Grundsätzlich gibt es da auch Bereiche, wo mehr als 60 Euro pro Quadratmeter festgesetzt sind.

In Frankfurt (Oder) sind die Grundstückspreise laut LBS etwas höher. Der häufigste Quadratmeterpreis ist 60 Euro. In Fürstenwalde dagegen sind die Grundstückspreise laut LBS um 15 Prozent gestiegen. Auch im Jahr zuvor gab dort schon es eine Steigerung. Der am häufigsten genannte Wert sind dort 75 Euro pro Quadratmeter.