Verkehr auf der Autobahn muss nachts teilweise ruhen

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Im Zuge des Ausbaus der A10 müssen sich Autofahrer am Wochenende erneut auf Einschränkungen einstellen. Wie Steffen Schütz von der Havellandautobahn am Freitag mitteilte, kommt es von Sonnabend, 18 Uhr bis Sonntag 2 Uhr zu mehreren Verkehrsunterbrechungen von jeweils 30 Minuten. Betroffen ist die Überfahrtrampe der Autobahn 10 im Autobahnkreuz Oranienburg zur A 111 in Fahrtrichtung Berlin. Grund sind Arbeiten am Fahrbahnbelag. Von den Verkehrseinschränkungen betroffen sind aus Richtung Hamburg kommende Fahrzeuge, die von der A10 auf die A111 in Fahrtrichtung Berlin abfahren.