Wo Mimi, Rex & Co. wohnen

René Wernitz

Rathenow (MOZ) An diesem Sonntag, 16. Juni, ist Tag der offenen Tür im Tierheim Rathenow. Geöffnet ist von 10.00 bis 17.00 Uhr. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene. Wer vorab erfahren will, wer aktuell in der Bammer Landstraße 33c wohnen muss, kann sich online auf tierheim-rathenow.jimdo.com informieren. Wie Mimi, Rex und Diego warten noch viele andere Hunde, die auf der Webseite vorgestellt werden, auf neue Halter. Zudem suchen auch Katzen und Kleintiere ein neues Zuhause. Telefonische Informationen, auch zu Möglichkeiten der Unterstützung und des Tierschutzes, gibt es unter 03385/510454.