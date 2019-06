Schloss Schwante verkauft, Park bekommt Öffnungszeiten

Marco Winkler

Schloss Schwante (MOZ) Am Freitag äußerte sich die Verwaltung in Abstimmung mit mehreren Gemeindevertretern und der neuen Schlosseigentümerin zur Situation rund um das Schloss Schwante. Demnach steht es nun fest: Schloss und Schlosspark sind verkauft. Der Park bekommt Öffnungszeiten, der Schlossweg könnte verlegt werden.

Wirbel gab es um die Absicht der neuen Berliner Eigentümerin, die der Zeitung bekannt ist, aber nicht namentlich genannt werden will, den Schlosspark samt Weg eventuell zu schließen. Doch schon jetzt gebe die aktuelle die Dienstbarkeit im Grundbuch Öffnungszeiten im Sommer (7 bis 22 Uhr) und im Winter (ab 8 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit) her. Auch die Verlegung des Weges ist laut Dienstbarkeit machbar.

Auf einem Gespräch am Mittwoch hätten die anwesenden Gemeindevertreter "die besondere Bedeutung des derzeitigen öffentlichen Weges, die dieser für Teile der Bevölkerung habe, hervorgehoben". Diverse Möglichkeiten der künftigen Nutzung seien erörtert worden. Die Eigentümerin stellte ihr Konzept für einen Skulpturenpark vor. Es soll Wechselausstellungen in den Sommermonaten geben. Zudem will sie Adventsspaziergänge parallel zu den Weihnachtsmärchen, die weiterhin Christian Schulz durchführen wird, anbieten. Die Eigentümerin will ein Zentrum für kulturellen Austausch schaffen, eine öffentliche Gastronomie entwickeln mit Biergarten und Treffpunkt zum Fußballschauen oder Feiern.

Auf dem Treffen am Mittwoch wurden verschiedene Möglichkeiten der künftigen Nutzung von Park und Weg erörtert. Es wurde eine mögliche Kompromisslösung herausgearbeitet. Demnach könnte der Schlossweg verlegt werden und künftig "entlang der Grenzen des südöstlichen Teils des Schlossparks oder über die nordwestlichen Flächen im Bereich der ehemaligen Karpfenteiche", führen. Der Schlosspark werde, so ist es in der Erklärung zu lesen, der Allgemeinheit in den Sommermonaten "zeitlich begrenzt zugänglich sein, zum Beispiel anlässlich der geplanten sommerlichen Skulpturenausstellungen". Die Eigentümerin habe zugestimmt, den Park auch zu besonderen Veranstaltungen wie dem Dorffest oder Weihnachtsmarkt zu öffnen.

Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Es soll nach Überprüfung der Kompromissvorschläge ein weiteres Treffen mit allen Beteiligten stattfinden. Eine abschließende Entscheidung sollen die Gemeindevertreter bis 30. August treffen.