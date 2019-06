Landtag einigt sich nicht auf Klimanotstand

dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Landtag hat sich nach einer kontroversen Debatte mehrheitlich zu mehr Klimaschutz bekannt - aber nicht auf die Ausrufung eines sogenannten Klimanotstands einigen können. Dies hatten die Grünen gefordert. "Die Lage ist ernst", sagte der Grünen-Abgeordnete Benjamin Raschke am Freitag in Potsdam in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause. "Wir verbrennen fossile Brennstoffe als gäbe es kein Morgen." Er forderte, dass jedes Handeln des Landtages künftig einem Klimacheck unterzogen wird. Die Landesregierung solle außerdem für eine zügige Beratung des bundesweit geplanten Klimaschutzgesetzes fordern.

Die große Mehrheit des Landtags stimmte gegen den Grünen-Antrag. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linken nannten in einem eigenen Antrag teils ähnliche Ziele: Die Landesregierung soll eine Nachhaltigkeitsprüfung mit Klimaschutzzielen als Priorität näher ausgestalten, einen Klimaschutzplan 2030 auf den Weg bringen und sich für die zügige Verabschiedung eines Bundesklimaschutzgesetzes einsetzen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht Brandenburg als Vorreiter für Öko-Energien, warnte aber auch mit Blick auf die Braunkohle davor, die Menschen nicht mitzunehmen. "Beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist dieses Bundesland Spitze", sagte der Regierungschef mit Blick auf die elektrische Leistung aus Öko-Energien pro Einwohner. Aber: "Die erneuerbaren Energien in Brandenburg sind nicht ganz problemfrei."

Woidke sieht die künftige Energieversorgung ohne Kohle als größte Herausforderung. "Wenn wir es nicht schaffen, erneuerbare Energien da zu verbrauchen, wo sie erzeugt werden (…), wird die Energiewende scheitern." Er forderte, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum dürften nicht unversöhnlich nebeneinanderstehen.

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel kritisierte, dass noch nicht klar sei, ob der Ort Proschim in Südbrandenburg für die Braunkohle weichen muss. Woidke lieferte sich ein Wortgefecht mit den Grünen: Nur die Kohle sei Schuld, sei "Ihr alter Singsang", sagte er.

Die CDU-Opposition forderte in einem Antrag - der ohne Mehrheit blieb - für Landtag und Regierung eine Klimafolgenabschätzung und einen jährlichen Bericht zur Entwicklung schädlicher Treibhausgase. Der CDU-Abgeordnete Dieter Dombrowski versuchte, einen Konsens zu finden. Aus allen Anträgen spreche der Wille, mehr zu tun.

Die AfD wandte sich gegen die Klimaschutz-Anträge. "Das Klima hat sich schon seit Jahrtausenden immer verändert und verwandelt", sagte die AfD-Abgeordnete Christina Schade. Sie forderte eine bessere Vorbereitung auf das Klima statt die Entwicklung aufhalten zu wollen.