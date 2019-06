Warnung an Riva: "Wir sind mehr wert"

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) "Die Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH (B.E.S.) sind ein traditionsreiches Unternehmen", ist auf www.rivastahl.com zu lesen. Und: "Nach der DDR-Zeit erwarb die Riva Gruppe die Industrieanlage im Mai 1992 im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens direkt von der Treuhandanstalt und investierte in seine Sanierung und Renovierung bislang ca. 300 Millionen Euro, insbesondere in die Bereiche Arbeitsschutz, Umweltschutz und Produktion." Bei den Mitarbeitern indes wird gespart, so der Tenor der streikähnlichen Betriebsversammlung am 14. Juni 2019. Seit Wochen wird darum gerungen, den Tarifabschluss Stahl Ost auch an den RIVA-Standorten umzusetzen, doch zum Durchbruch sind Betriebsrat und Gewerkschaft noch nicht gekommen. So wurde nach ergebnislosen Verhandlungen auf Betriebsversammlungen gesetzt, deren jüngste einen Großteil der Brandenburger Stahlarbeiter vors Tor trieb. Hier hatte die IG Metall ihre Stände aufgebaut und Mikrophone zur Hand. "Gemeinsam werden wir erfolgreich kämpfen", klang es über die Köpfe und Helme hinweg, man werde es nicht zulassen, dass Riva versuche, die Standorte gegeneinander auszuspielen. Die Betriebsversammlung war zugleich Kundgebung für und Solidarisierung mit den Standorten Trier und Horath, wo dem Vernehmen nach schon gestreikt wird. Denn mehr Geld gibt es auch hier (noch) nicht."Wir reden über eine lächerliche Lohnsteigerung, darum stellen wir ihnen den Laden heute ab, morgen auch und wenn’s sein muss die nächsten drei Monate." Die Schlange der Lastwagen vor und hinter den Toren des Brandenburger Elektrostahlwerkes wurde immer länger, vielleicht auch die Gesichter der Geschäftsführung, die sich nicht blicken ließ. "Wir wollen gar nix böses, nur einen Tarifvertrag mit der Tarifkommission vereinbaren", fasste Steffi Jahn von der IG Metall zusammen und rechnete gleich noch vor: 3,7% mehr Lohn hat die Tarifrunde Stahl Ost im März eingebracht, "hier ist drei Monate nichts passiert. Ersparnis für Riva: 400.000 Euro. Diese Sparkasse wollen wir knacken!"Die leuchtenden Warnwesten gaben mit dem Spruch "Wir sind mehr Wert" vor, was vor Ort laut skandiert wurde: "Ihr habt’s verdient, ordentlich bezahlt zu werden."

Dass es bald mehr Geld geben wird, daran lassen die Gewerkschafter keine Zweifel. Der Arbeitskampf nimmt an Fahrt auf und könnte schon nächste Woche den ersten Warnstreik bringen.